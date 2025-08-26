Італійський слід у Києві: на честь якого тосканського міста названа вулиця в столиці та де вона знаходиться

Це символ дружби між Україною та Італією

Уявіть собі: ви прогулюєтеся київськими вулицями та раптом опиняєтесь у… Флоренції! Ні, це не магія і не подорож у часі. Просто в самому серці Лівобережжя, серед звичайних київських будинків, ховається вулиця з італійською душею та романтичною історією, про яку знають далеко не всі кияни.

Чому радянська влада 1969 року вирішила "перенести" шматочок Італії в столицю України? Що спільного має київська Микільська слобідка з містом Відродження? І який секрет приховує скромна меморіальна дошка на цій вулиці?

Географія та транспортне сполучення

Вулиця Флоренції розкинулася від вулиці Раїси Окіпної до вулиць Ованеса Туманяна і Бориса Матроса, мальовничо простягаючись вздовж Русанівського каналу. Її довжина становить близько 660 метрів, що робить її зручною для пішохідних прогулянок та повсякденного пересування містом.

Особливою родзинкою вулиці є пішохідний міст, який органічно з'єднує її з вулицею Ентузіастів та бульваром Ігоря Шамо. Цей архітектурний елемент не лише виконує практичну функцію, а й створює унікальний міський ландшафт, що сприяє формуванню комфортного простору для мешканців Лівобережжя. Зручне транспортне сполучення забезпечується близькістю станції метро "Лівобережна", що робить вулицю доступною для киян з усіх куточків міста.

Історичні віхи

Історія вулиці розпочалася у другій половині 1960-х років, коли вона мала скромну назву "Нова". Проте вже 1969 року вулиця отримала свою сучасну назву на честь італійської Флоренції — міста-побратима Києва. Це рішення стало яскравим проявом політики культурної дипломатії та підкреслило тісні зв'язки між українською та італійською столицями.

Вулиця Флоренції в Києві

Вибір саме цієї назви був далеко не випадковим. Флоренція, відома як колиска Відродження, місто мистецтва та культури, символічно перегукується з культурними амбіціями Києва — стародавнього центру східнослов'янської цивілізації.

Окремої уваги заслуговує меморіальна дошка, присвячена побратимству Києва і Флоренції. Цей скромний, але значущий пам'ятник є живим свідченням міжнародної дружби та співпраці двох історичних міст, що мають багатовікову культурну спадщину.

Меморіальна дошка на вулиці Флоренції

Сьогодні вулиця Флоренції продовжує розвиватися як важлива частина Лівобережного масиву. Близькість до Русанівського каналу надає цій місцевості особливого шарму, а пішохідний міст робить її популярним місцем для прогулянок киян та гостей міста.

