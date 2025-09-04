Чоловік напав на військових ТЦК під Луцьком: чим закінчився кривавий інцидент (відео)

Військовослужбовці відповіли на постріли сльозогінним газом

Під Луцьком у військовослужбовців територіального центру комплектування (ТЦК) стріляли. Один з співробітників отримав перелом руки. Порушників вже затримали.

Про це повідомили у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що інцидент стався 4 вересня у селі Боратин.

Як повідомляють у ТЦК, військовослужбовці побачили чотирьох чоловіків та підійшли до них перевірити військово-облікові документи. Однак громадяни почали тікати та сховались у закинутій триповерховій будівлі.

Військовослужбовці рушили за ними, однак чоловіки почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження. Потім, коли один з військових намагався здійснити попереджувальний постріл з травматичної зброї, невідомий вибив пістолет з його рук. Чоловік підхопив його і почав стріляти у групу оповіщення.

Працівники ТЦК почали відповідати сльозогінним газом. Наразі одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо у нього перелом руки. На місце інциденту вже прибула поліція, яка затримала підозрюваних чоловіків.

Нагадаємо, що нещодавно у ТЦК прокоментували гучний інцидент з розподільчого центру Києва.

Раніше "Телеграф" писав, чому бодікамери ТЦК не захистять права мобілізованих.