Водій залишив на авто зухвале послання ТЦК та поліції: фото завірусилися в мережі

Його наздогнала карма

На дорогах України помітили водія з провокаційними написами. Зокрема він на склі автівки ЗАЗ написав гнівне послання для ТЦК та поліції.

Відповідне відео розмістили у соціальній мережі Тік Ток. Там розмістили три фото.

Чоловік явно не очікував, що його "творчість" так швидко помітять. Але карма його наздогнала. На кадрах видно, як поруч з автівкою стояли працівники поліції.

Схоже, що правоохоронці проводили "профілактичну бесіду" з творчим автомобілістом. Поліцейські, ймовірно, складають протокол.

Також не виключено, що чоловік міг перевищити швидкість. На кадрах видно приватний сектор, а там діють обмеження швидкості.

Що буде далі

"Телеграф" запитав нейромережу Gemini, що може загрожувати водієві. У відповіді йшлося, що за таке можна отримати штраф за дрібне хуліганство.

Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає дрібне хуліганство як нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші дії, що порушують громадський порядок і спокій. Покарання за цей проступок може включати штраф, громадські або виправні роботи, а також адміністративний арешт.

Або поліція може зажадати негайно прибрати образливі написи.

