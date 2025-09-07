Провів майже 20 років у засланнях: де похований єпископ Йосиф Сліпий, на похороні якого був Папа Римський

Саме Йосиф Сліпий заснував Український Католицький Університет

Йосиф Сліпий — Верховний Архієпископ і багаторічний в’язень радянських таборів. Проте навіть у найтемніші часи він зміг відродити Українську Греко-Католицьку церкву. Він прожив довге життя, яке обірвалося на 92-му році.

Причиною його смерті стала старість. На похороні архієпископа був присутній Папа Римський. "Телеграф" з нагоди 41-х роковин смерті Йосифа Сліпого вирішив з’ясувати, де він похований і як виглядає його могила.

Що відомо про Йосифа Сліпого

Народився Йосиф Сліпий 17 лютого 1892 року в селі Заздрість. У 1944 році, після смерті митрополита Андрея Шептицького, він очолив Українську Греко-Католицьку Церкву. З 1963 року він отримав титул Верховного Архієпископа Львівського й першого Глави УГКЦ.

Йосиф Сліпий майже 20 років провів у неволі

За контрреволюційну діяльність та керівництво УГКЦ, яку радянська влада вважала "агентом Ватикану", Йосифа Сліпого було заарештовано. Єпископ провів у таборах ГУЛАГу і засланні 18 років, але відмовлявся від переходу до Російської православної церкви. І навіть у неволі він продовжував служити вірянам, хрестив, вінчав.

Йосиф Сліпий та Папа Римський Іван ХХІІІ

За сприянням Папи Римського, Йосифа Сліпого було звільнено у 1963 році. Він оселився у Римі і активізував свою діяльність на благо Церкви. Згодом єпископ заснував Український Католицький Університет. У 1965 році Папа Римський Павло VI призначив Йосипа Сліпого кардиналом.

Де похований Йосиф Сліпий

Архієпископ помер 7 вересня 1984 року у Римі. На його похороні був присутній Іван-Павло II Папа Римський.

Іван-Павло II Папа Римський на похороні Йосифа Сліпого

Однак за заповітом Йосифа Сліпого, його було перепоховано у Львові. У 1992 році його останки було перенесено до крипти Собору святого Юра у Львові. Він спочиває поруч зі своїм попередником — митрополитом Андреєм Шептицьким.

Собор святого Юра у Львові, де похований Йосиф Сліпий

