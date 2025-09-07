Провел почти 20 лет в ссылках: где похоронен епископ Иосиф Слепой, на похоронах которого был Папа Римский

Именно Иосиф Слепой основал Украинский Католический Университет

Иосиф Слепой – Верховный Архиепископ и многолетний узник советских лагерей. Однако даже в самые темные времена он смог возродить Украинскую Греко-Католическую церковь. Он прожил долгую жизнь, которая оборвалась на 93-м году.

Причиной его смерти стала старость. На похоронах архиепископа присутствовал Папа Римский. "Телеграф" по случаю 41-й годовщины смерти Иосифа Слепого решил выяснить, где он похоронен.

Что известно об Иосифе Слепом

Родился Иосиф Слепой 17 февраля 1892 года в селе Заздристь. В 1944 году после смерти митрополита Андрея Шептицкого он возглавил Украинскую Греко-Католическую Церковь. С 1963 года получил титул Верховного Архиепископа Львовского и первого Главы УГКЦ.

Иосиф Слепой почти 20 лет провел в неволе

За контрреволюционную деятельность и руководство УГКЦ, которую советские власти считали "агентом Ватикана", Иосиф Слепой был арестован. Епископ провел в лагерях ГУЛАГа и ссылке 18 лет, но отказывался от перехода в Русскую православную церковь. И даже в неволе он продолжал служить верующим, крестил, венчал.

Иосиф Слепой и Папа Римский Иван ХХІІІ

При содействии Папы Римского, Иосиф Слепой был освобожден в 1963 году. Он поселился в Риме и активизировал свою деятельность во благо Церкви. Затем епископ основал Украинский Католический Университет. В 1965 году Папа Римский Павел VI назначил Иосифа Слепого кардиналом.

Где похоронен Иосиф Слепой

Архиепископ скончался 7 сентября 1984 года в Риме. На его похоронах присутствовал Иоанн-Павел II Папа Римский.

Иоанн-Павел II Папа Римский на похоронах Иосифа Слепого

Однако по завещанию Иосифа Слепого, он был перезахоронен во Львове. В 1992 году его останки были перенесены в крипту Собора святого Юра во Львове. Он покоится рядом со своим предшественником — митрополитом Андреем Шептицким.

Собор святого Юра во Львове, где похоронен Иосиф Слепой

