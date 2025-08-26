Що відбувається зі здоров’ям Філарета: в УПЦ КП розповіли, чи варто переживати

Почесний патріарх перебуває на лікуванні

Стан здоров’я почесного патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) Філарета є задовільним. Він перебуває під наглядом лікарів.

Про це проінформувала пресслужба УПЦ КП. Там закликали вірян молитися за Філарета.

У зв’язку з різними повідомленнями в медіа, інформуємо, що стан здоров’я Святішого Патріарха Філарета задовільний, він перебуває на плановому обстеженні та лікуванні УПЦ КП

Нагадаємо, інформацію про погіршення стану здоров’я Філарета було оприлюднено 26 серпня пресслужбою Православної церкви України (ПЦУ). Там не стали вдаватися до деталей, але закликали молитися за нього через "очевидне погіршення стану здоров’я".

Як відомо, після Об’єднавчого собору у 2018 році УПЦ КП та УАПЦ було об’єднано у ПЦУ, яка отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. У 2019 році УПЦ КП було юридично ліквідовано.

Спочатку очікувалося, що Філарет очолить ПЦУ, однак зрештою його кандидатуру визнали суперечливою, а тому головою став митрополит Єпіфаній. Того ж року Філарет заявив про відновлення Київського патріархату. Тим самим УПЦ КП не вважає себе частиною ПЦУ, натомість ПЦУ не визнає існування УПЦ КП.

Нагадаємо, раніше митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповідав "Телеграфу", чому Філарета не обрали предстоятелем ПЦУ.