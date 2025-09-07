Нагадують про випускання газів: скільки людей в Україні носять такі смішні прізвища

Таких прізвищ 4, але їх історія здивує

В Україні проживають сотні людей з прізвищами, які на перший погляд можуть викликати усмішку через їх звучання. Мова йде про такі родові імена, як Пук, Пукало, Пердук та Пердак.

Проте за цими на вигляд кумедними прізвищами ховається багата історія та цікаве етимологічне коріння. "Телеграф" розповість детальніше про ці прізвища.

Що відомо про прізвище Пукало

За даними дослідження поширення прізвищ в Україні, найчисельнішим серед цієї групи є Пукало – його носять 647 осіб по всій території країни. Особливо високою концентрацією це прізвище відзначається в західних регіонах України. Найбільші скупчення спостерігаються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Значні осередки також помітні в Рівненській, Волинській областях та окремих районах Житомирської області.

Це прізвище Пукало має звукоімітаційне походження, але не обов’язково пов’язане з тим, що спадає на думку сучасникам. Історично це прізвище могло вказувати на людину, яка видавала певні звуки (подібні до "пух" чи "пук"), або в переносному значенні – на того, хто займався дрібними справами. Схожі за структурою слова "пукач" або "пукавка" мають подібне етимологічне коріння.

А яка історія походження прізвища Пук

Друге за чисельністю – прізвище Пук, яке носять 133 особи. Його географія поширення має чітко виражений західний характер. Найвища концентрація спостерігається в Закарпатській області, де, очевидно, зосереджена основна частина носіїв цього прізвища. Помітні осередки також наявні в Львівській, Івано-Франківській областях та окремих районах Тернопільської області.

Прізвище Пук має польське або загальнослов’янське походження і, найімовірніше, утворене від слова, що означає "плід", "дитина" або "втеча". В деяких випадках воно може походити від назви карти в грі "пук", що вказувало на професію або характерну рису людини. У слов’янських мовах корінь "puk" часто пов’язують з поняттями "втікати" або "тікати".

Скільки людей з прізвищем Пердук живе в Україні

Найменш поширеним є прізвище Пердук, яке мають лише 74 особи. Карта показує його компактне розміщення в трьох основних регіонах: найбільша концентрація спостерігається в Закарпатській області, менша – в одному з районів Львівської області, та окремі носії проживають у Кіровоградській області в центральній частині України.

Пердук може бути пов’язаний з діалектизмами або родовими ознаками, що походять від імені чи професії. Це типово для багатьох українських прізвищ – наприклад, "Проценко" походить від імені "Проць", а "Мельник" – від професії мірошника.

Прізвище Пердак схоже на образу, але таким не являється

Не поширеним в Україні виявилося прізвище Пердак. В Україні всього 22 людини. Найбільша концентрація у південних регіонах країни.

Це прізвище може мати зв’язок зі словом "пердкий" (що означало "товстий", "пухкий") або має діалектне походження, подібно до інших прізвищ, що утворилися від назв частин тіла або характерних звуків.

