Напоминают о выпуске газов: сколько людей в Украине носят такие смешные фамилии

Таких фамилии 4, но их история удивит

В Украине проживают сотни людей с фамилиями, которые на первый взгляд могут вызвать улыбку из-за их звучания. Речь идет о таких родовых именах, как Пук, Пукало, Пердук и Пердак.

Однако за этими с виду забавными фамилиями скрывается богатая история и интересные этимологические корни. "Телеграф" расскажет подробнее об этих фамилиях.

Что известно о фамилии Пукало

По данным исследования распространения фамилий в Украине, многочисленным среди этой группы является Пукало – его носят 647 человек по всей территории страны. Особенно высокой концентрацией эта фамилия отмечается в западных регионах Украины. Самые большие скопления наблюдаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Значительные центры также заметны в Ровенской, Волынской областях и отдельных районах Житомирской области.

Эта фамилия Пукало имеет звукоимитационное происхождение, но не обязательно связана с тем, что приходит на ум современникам. Исторически эта фамилия могла указывать на человека, издающего определенные звуки (подобные "пух" или "пук"), или в переносном смысле – на того, кто занимался мелкими делами. Схожие по структуре слова "пукач" или "пукавка" имеют подобные этимологические корни.

А какая история происхождения фамилии Пук

Второе по численности – фамилию Пук, которую носят 133 человека. Его география распространения носит четко выраженный западный характер. Высокая концентрация наблюдается в Закарпатской области, где, очевидно, сосредоточена основная часть носителей этой фамилии. Заметные ячейки также есть во Львовской, Ивано-Франковской областях и отдельных районах Тернопольской области.

Фамилия Пук имеет польское или общеславянское происхождение и, скорее всего, образована от слова, что означает "плод", "ребенок" или "бегство". В некоторых случаях оно может происходить от названия карты в игре "пук", что указывало на профессию или характерную черту человека. В славянских языках корни "puk" часто связывают с понятиями "убегать" или "убегать".

Сколько человек с фамилией Пердук живет в Украине

Наименее распространена фамилия Пердук, которая имеет только 74 человека. Карта показывает его компактное размещение в трех основных регионах: наибольшая концентрация наблюдается в Закарпатской области, меньшая – в одном из районов Львовской области и отдельные носители проживают в Кировоградской области в центральной части Украины.

Пердук может быть связан с диалектизмом или родовыми признаками, происходящими от имени или профессии. Это типично для многих украинских фамилий – например, Проценко происходит от имени Труд, а Мельник – от профессии мельника.

Фамилия Пердак похожа на обиду, но таковой не является

Не распространенной в Украине оказалась фамилия Пердак. В Украине всего 22 человека. Самая большая концентрация в южных регионах страны.

Эта фамилия может иметь связь со словом "пердкий" (что означало "толстый", "пухлый") или имеет диалектное происхождение, подобно другим фамилиям, образовавшимся от названий частей тела или характерных звуков.

