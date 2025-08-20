Рус

Чи розколюють ТЦК Україну? Соціолог пояснила, чому ми програє́мо Росії

Ігор Тимофєєв
Українці дедалі частіше скаржаться на дії ТЦК
Українці дедалі частіше скаржаться на дії ТЦК. Фото Колаж "Телеграфу"

Українська пропаганда не вміє боротися з ворожим ІПСО

В українському суспільстві нема розколів, але є лінії поділу. І дедалі частіші конфлікти громадян з ТЦК — одна з них. І хоча це не так небезпечно, ситуацію ускладнюють ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПСО), які налаштовують населення негативно до мобілізаційних заходів, які здійснюють військовослужбовці терцентрів комплектації та соцпідтримки.

Про це бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповіла директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Вона пояснила, чому програє́ українська пропаганда.

— Це точно не розкол. Ну, що там того ТЦК? Розкол, це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. Тому що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту. Тому розколом це не можна назвати. Я би розцінювала це інакше, — каже соціолог.

На її думку, це — значною мірою вороже ІПСО, з яким ми не вміємо боротися.

— Колись на Кабміні на одній з нарад я сказала: сучасна влада виграла вибори, значною мірою, завдяки винятковій, класній, роботі з населенням, з інформацією. Ну це ж правда! Це був головний аргумент і інструмент. То чого ж ви зараз все це програє́те?! Що з вами сталося? При цьому, аби ж ми тільки Росії програвали в цьому плані. Програє́мо, кому хочеш, — ремствує Елла Лібанова.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу" негатив виїзду з України чоловіків до 22 років.

