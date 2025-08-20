Чи розколюють ТЦК Україну? Соціолог пояснила, чому ми програє́мо Росії

Українська пропаганда не вміє боротися з ворожим ІПСО

В українському суспільстві нема розколів, але є лінії поділу. І дедалі частіші конфлікти громадян з ТЦК — одна з них. І хоча це не так небезпечно, ситуацію ускладнюють ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПСО), які налаштовують населення негативно до мобілізаційних заходів, які здійснюють військовослужбовці терцентрів комплектації та соцпідтримки.

Про це бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповіла директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Вона пояснила, чому програє́ українська пропаганда.

— Це точно не розкол. Ну, що там того ТЦК? Розкол, це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. Тому що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту. Тому розколом це не можна назвати. Я би розцінювала це інакше, — каже соціолог.

На її думку, це — значною мірою вороже ІПСО, з яким ми не вміємо боротися.

— Колись на Кабміні на одній з нарад я сказала: сучасна влада виграла вибори, значною мірою, завдяки винятковій, класній, роботі з населенням, з інформацією. Ну це ж правда! Це був головний аргумент і інструмент. То чого ж ви зараз все це програє́те?! Що з вами сталося? При цьому, аби ж ми тільки Росії програвали в цьому плані. Програє́мо, кому хочеш, — ремствує Елла Лібанова.

