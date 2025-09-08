Борець з корупцією з бази "Миротворця". Що відомо про українського журналіста Тахтая та його раптову смерть

"Телеграф" розповідає, хто такий Олександр Тахтай, чому він був внесений до бази "Миротворець" і що кажуть правоохоронці

У Сумській області знайшли мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая, який активно критикував корупційні схеми та оприлюднював компромат на місцевих чиновників. Тіло 46-річного чоловіка виявили ввечері 5 вересня в його власній квартирі у Ямполі. У мережі вже публікують інформацію про начебто замовне вбивство чи політичну розправу. Цю інформацію миттєво підхопили і російські ЗМІ.

"Телеграф" розповідає, хто такий Олександр Тахтай, чому на нього нападали раніше та що відомо про обставини його загадкової смерті.

Хто такий Олександр Тахтай і за яких обставин він помер

Помер Олександр Тахтай

Олександр Тахтай був колишнім головним редактором газети "Ямпільський край" та ексдепутатом Ямпільської райради. Як журналіст він займався викриванням корупції, та й після завершення журналістської кар'єри він не припинив цю діяльність.

Чоловік активно вів Facebook-сторінку, де публікував документи, фото та відеоматеріали. Його пости стосувалися гострих соціальних тем — корупції серед місцевих політиків, зловживань управлінців та діяльності силових структур. Особливу увагу Тахтай приділяв можливим оборудкам під час фортифікаційних робіт у прикордонному з Росією регіоні.

Тіло Олександра Тахтая знайшли ввечері 5 вересня в його квартирі. За попередньою інформацією прокуратури, смерть могла настати з природних причин.

Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Водночас відкрито кримінальне провадження і триває розслідування обставин загибелі журналіста.

Напад у серпні: стрілянина по вікнах та димова граната

За місяць до загибелі журналіста в його будинку відбувся замах на його життя. 2 серпня 2025 року невідомі напали на житло Тахтая.

Граната у вікні Тахтая - скриншот з його допису у Фейсбуці

У вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а в квартирі підкинули димову гранату. Коли Олександр повернувся додому, у квартирі був щільний червоний туман із запахом їдкого диму. Все приміщення було всипане червоним порошком.

Залишки гранати - фото Олександра Тахтая

"Вікно пробите наскрізь і граната пролетіла п'ять метрів по кімнаті. Траєкторія і кут, під яким увійшла граната, вказують на те, що стріляли з висоти здалеку", — писав журналіст у Facebook.

Олександр Тахтай - журналіст

Тахтай вважав, що до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер діючого запасу. Проте у СБУ Сумської області заперечили причетність своїх співробітників до нападу. "Особи, про яких йдеться у запиті, станом на 2 серпня співробітниками регіонального органу не були", — заявили в управлінні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", що передбачає штраф або обмеження волі до п'яти років. Слідчі намагалися зв'язатися з журналістом, але безуспішно. Тахтай також спростовував інформацію про те, що нібито зник і з ним неможливо зв'язатись і публікував у своїх соцмережах аудіо розмови з поліцейським.

Тахтай уже потрапляв у поле зору правоохоронців

Це був не перший випадок, коли Олександр Тахтай потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році в його будинку в селі Шатрище провели обшук.

Тоді у журналіста вилучили комп'ютерну техніку, фотоапарат та мобільний телефон. Прокуратура пов'язувала обшук із розслідуванням вибуху біля будівлі прокуратури Сум. Згодом речі повернули через відсутність доказів.

Тахтая внесли до бази "Миротворець" як особу, що співпрацює з російськими окупантами та має контакти з агентом спецслужб Андрієм Деркачем.

Публікація про Тахтая в базі "Миротворець"

На своїй фейсбук-сторінці серед останніх постів можна помітити не лише критику місцевої влади та правоохоронців. Російсько-українську війну на Донбасі, яку розпочали окупанти у 2014 році, Тахтай називав "конфліктом" в дусі роспропаганди і взагалі написав, що за президентства Ющенка були засіяно його насіння через начебто "міфологізацію історії", зміни в українському правописі тощо.

Скриншот з соцмереж Тахтая

Також Тахтай виступав проти декомунізації і писав, що Україна нібито зліплена з кусків трьох імперій, а Буковину взагалі відкусила у Румунії.

Скриншот зі фейсбук-сторінки Олександра Тахтая

Проте колишній міський голова Глухова Мішель Терещенко дав про загиблого зовсім іншу характеристику: "Один із небагатьох, хто намагався мені допомогти, коли я був мером Глухова, борючись із деркачівською мафією".

Чи була його смерть природною, чи наслідком тиску за викривальну діяльність — покажуть результати експертизи та слідства.

