Критикував Порошенко та заснував "Миротворець": куди пропав Антон Геращенко і що про нього відомо

Політикою Геращенко почав цікавитися з 19 років

Багато колишніх народних депутатів України зникли з радарів і лише зрідка з'являються у медійному просторі. Серед них опинився "регіонал" Ельбрус Тедеєв, а також Антон Геращенко. Радник глави МВС є яскравою особистістю в українській політиці, бо за час своєї кар’єри запам’ятався як великими здобутками, так і гучними скандалами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Антон Геращенко та чим зараз займається. Ми дізналися про нього деякі факти.

Антон Геращенко — що про нього відомо

Український політик Антон Геращенко народився 1979 року в Харкові. Його вихованням займалася мама, а також бабуся з дідусем. Після школи Антон здобув вищу освіту у Харківському національному економічному університеті, отримавши диплом "економіста". Потім він закінчив християнський гуманітарно-економічний відкритий університет в Одесі.

Антон Геращенко вперше балотувався у депутати у 19 років

Політикою Геращенко почав цікавитись у юні роки. У 19 років він уперше балотувався до місцевих рад, але депутатом Харківської міськради став лише у 23 роки (з четвертої спроби).

Під час Помаранчевої революції Антон Геращенко познайомився з ексміністром МВС Арсеном Аваковим та вступив до партії "Наша Україна". У 2005 році колишній президент Віктор Ющенко назначив його головою Харківської ОДА.

Антон Геращенко та Арсен Аваков

Кар’єра Антона Геращенка поступово йшла вгору й у 2014 році він успішно пройшов до парламенту України від партії "Народний фронт". У Верховній Раді депутат став співавтором понад 100 законопроєктів, зокрема ініціював заборону на "виготовлення та пропаганду" георгіївської стрічки.

Антон Геращенко був депутатом Верховної Ради

Наприкінці 2014 року Антон Геращенко увійшов до складу колегії Міністерства внутрішніх справ, а у 2019 році отримав посаду заступника голови МВС. Але у 2021 році Геращенка звільнили та призначили радником нового глави відомства Дениса Монастирського, який прийшов на зміну Арсену Авакову.

Антон Геращенко став радником голови МВС

Створення "Миротворця", спроба замаху та критика Порошенка

Саме Антон Геращенко у 2014 році ініціював в Україні створення сайту "Миротворець", де зібрано інформацію про сепаратистів та прихильників "руского міра". Спочатку сайт критикував ООН і ОБСЄ за розголошення персональних даних, але СБУ не знайшла доказів, що сайт якимось чином порушує українське законодавство. "Миротворець" продовжує працювати та поповнювати свою базу.

Антон Геращенко пережив замах у 2017 році

Також гучною справою, пов’язаною з Антоном Геращенком, стала спроба замаху на його життя. Сталося це у січні 2017 року. СБУ вдалося затримати двох підозрюваних та встановити, що замах на ексдепутата організував один із членів терористичної організації "ЛНР" на замовлення головного управління Генштабу ЗС Росії.

Слід зазначити, що Антон Геращенко неодноразово критикував діяльність колишнього президента Петра Порошенка. Зокрема, в організації заворушень біля Офісу президента у 2021 році під час акції підтримки Сергія Стерненка, заявивши, що Петро Порошенко найбільше зацікавлений, щоб у країні "була смута".

Антон Геращенко часто критикував Петра Порошенка

Також він звинувачував колишнього главу держави в контролі та дискредитації НАБУ і в тому, що протягом свого президентського терміну Петро Порошенко намагався дискредитувати ексміністра МВС Арсена Авакова та реформи відомства, щоб послабити його як політика та члена коаліції.

Куди пропав Антон Геращенко та чим займається

У медійному просторі Антон Геращенко рідко з’являється, і з початку повномасштабної війни неактивно веде соціальні мережі. На його сторінці у Facebook остання публікація датована 15 лютого 2025 роком. Але більшість його постів присвячені темі війни та ЗСУ.

Антон Геращенко зник із медійного простору

Більше новин щодо України та світу Антон Геращенко публікує у своєму Telegram-канал "Правда Геращенко". Також він має свій Youtube і сторінку в Twitter. Періодично він дає коментарі й свою оцінку військовим подіям, які продовжуються в Україні.

Судячи з профілю у Facebook, Антон Геращенко є співзасновником аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директором програми реформування правоохоронної та судової систем УІБ. Місією цього центру є пошук та формування ефективних ідей для розвитку України, заснованих на дослідженнях, аналізі та експертних дискусіях, щоб підтримувати прийняття зважених рішень у політиці та управлінні.

Як зараз виглядає Антон Геращенко

Окрім того, Антон Геращенко продовжує працювати у Київській школі державного управління ім. С. Нижнього. На сайті школи український політик вказаний як "ментор кафедри "SMARTWAR". Антон Геращенко є одним зі спікерів програми "Школа міністрів", яка має на меті підготовку вищого корпусу державних службовців.

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