Російський хокеїст підтримує главу Кремля

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" вніс відомого російського хокеїста Олександра Овечкіна у власну базу. Нещодавно росіянин побив рекорд Вейна Грецкі за кількістю забитих шайб у регулярному сезоні Національної хокейної ліги (НХЛ).

Про це повідомляє офіційний сайт "Миротворця". Овечкіна звинувачують у пропаганді війни та публічній підтримці агресії та вбивств громадян України.

Крім того, Олександра звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, співучасті у злочинах РФ проти України та її громадян, поширенні російської пропаганди, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ проти України та свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення на її територію. Окрім того, Овечкін на міжнародних змаганнях відбілював репутацію Росії.

Довідка: Олександр Овечкін — капітан "Вашингтона", триразовий чемпіон світу, володар Кубка Стенлі. У листопаді 2017 року Овечкін створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку Володимира Путіна. 2015 року хокеїст відвідував тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, після того, як Овечкін став найкращим бомбардиром в історії регулярних сезонів НХЛ, президент США Дональд Трамп публічно похвалив путініста. Крім того, мер Вашингтона Мюріел Боузер затвердила 11 квітня 2025 року Днем Олександра Овечкіна.