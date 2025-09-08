Борец с коррупцией из базы "Миротворца". Что известно об украинском журналисте Тахтае и его внезапной смерти

"Телеграф" рассказывает, кто такой Александр Тахтай, почему он был внесен в базу "Миротворец" и что говорят правоохранители

В Сумской области обнаружили мертвым журналиста-расследователя Александра Тахтая, который активно критиковал коррупционные схемы и обнародовал компромат на местных чиновников. Тело 46-летнего мужчины обнаружили вечером 5 сентября в его собственной квартире в Ямполе. В сети уже публикуют информацию о якобы заказном убийстве или политической расправе. Эту информацию мгновенно подхватили и российские СМИ.

"Телеграф" рассказывает, кто такой Александр Тахтай, почему на него нападали раньше и что известно об обстоятельствах его загадочной смерти.

Кто такой Александр Тахтай и при каких обстоятельствах он умер

Умер Александр Тахтай

Александр Тахтай был бывшим главным редактором газеты "Ямпольский край" и экс-депутатом Ямпольского райсовета. Как журналист он занимался разоблачением коррупции, и после завершения журналистской карьеры он не прекратил эту деятельность.

Мужчина активно вел Facebook-страницу, где публиковал документы, фото и видеоматериалы. Его посты касались острых социальных тем – коррупции среди местных политиков, злоупотреблений управленцев и деятельности силовых структур. Особое внимание Тахтай уделял возможным сделкам во время фортификационных работ в приграничном с Россией регионе.

Тело Александра Тахтая обнаружили вечером 5 сентября в его квартире. По предварительной информации прокуратуры, смерть могла наступить по естественным причинам.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. В то же время возбуждено уголовное производство и продолжается расследование обстоятельств гибели журналиста.

Нападение в августе: стрельба по окнам и дымовая граната

За месяц до гибели журналиста в его доме произошло покушение на его жизнь. 2 августа 2025 года неизвестные напали на жилье Тахтая.

Граната в окне Тахтая — скриншот с его сообщений в Facebook

В окно его дачи стреляли из неизвестного оружия, а в квартире подбросили дымовую гранату. Когда Александр вернулся домой, в квартире был плотный красный туман с запахом едкого дыма. Все помещение было усыпано красным порошком.

Остатки гранаты — фото Александра Тахтая

"Окно пробито насквозь и граната пролетела пять метров по комнате. Траектория и угол, под которым вошла граната, указывают на то, что стреляли с высоты издалека", — писал журналист в Facebook.

Александр Тахтай – журналист

Тахтай считал, что к нападению могли быть причастны сотрудник СБУ и офицер действующего запаса. Однако в СБУ Сумской области отрицали причастность своих сотрудников к нападению. "Лица, о которых идет речь в запросе, по состоянию на 2 августа сотрудниками регионального органа не были", — заявили в управлении.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", предусматривающей штраф или ограничение свободы до пяти лет. Следователи пытались связаться с журналистом, но безуспешно. Тахтай также опровергал информацию о том, что якобы исчез и с ним невозможно связаться и публиковал в своих соцсетях аудио разговоры с полицейским.

Тахтай уже попадал в поле зрения правоохранителей

Это был не первый случай, когда Александр Тахтай попадал в поле зрения правоохранителей. В 2016 году в его доме в селе Шатрище был проведен обыск.

Тогда у журналиста изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и мобильный телефон. Прокуратура связывала обыск с расследованием взрыва у здания прокуратуры Сум. Впоследствии вещи вернули из-за отсутствия доказательств.

Тахтая внесли в базу "Миротворец" как лицо, сотрудничающее с российскими оккупантами и имеющее контакты с агентом спецслужб Андреем Деркачем.

Публикация о Тахтае в базе "Миротворец"

На своей фейсбук-странице среди последних постов можно заметить не только критику местных властей и правоохранителей. Российско-украинскую войну на Донбассе, начатую оккупантами в 2014 году, Тахтай называл "конфликтом" в духе роспропаганды и вообще написал, что при президентстве Ющенко были засеяны его семена из-за якобы "мифологизации истории", изменений в украинском правописании и т.д.

Скриншот из соцсетей Тахтая

Также Тахтай выступал против декоммунизации и писал, что Украина якобы слеплена из кусков трех империй, а Буковину вообще откусила у Румынии.

Скриншот с фейсбук-страницы Александра Тахтая

Однако бывший мэр Глухова Мишель Терещенко дал о погибшем совсем другую характеристику: "Один из немногих, кто пытался мне помочь, когда я был мэром Глухова, борясь с деркачевской мафией".

Была ли его смерть естественной или следствием давления за обличительную деятельность, покажут результаты экспертизы и следствия.

Напомним, "Телеграф" писал, что известный путинист, которым восхищался Трамп, загремел в "Миротворце". Российский хоккеист поддерживает главу Кремля.