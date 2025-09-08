Таке є тільки в українок: що означає "фіґлі" в українській мові

Це слово схоже на лайку, але насправді є цензурним

В останні роки спостерігається новий розквіт української мови та культури — з неабияким інтересом люди переходять на українську та вивчають рідкісні старі слівця, вже забуті з часом. Наприклад, такі як "фіґлі".

Таке слово зустрічається ще у старому словнику української мови Бориса Грінченка від 1924 року, проте на сьогодні воно практично забуте. Що воно означає, "Телеграф" розповість нижче.

Інтуїтивно комусь може здатися, що слово "фіґлі" виникло від "фіг" і є лайливим, але це зовсім не так. Традиційно слово "фиґель" (або "фіґель") використовувалося в архітектурі для опису прикраси-завитка, також його вживають і в переносному значенні для опису якогось спритного фокуса.

У множині слово "фіґлі" використовується для опису маленьких локонів волосся на скронях у жінки.

Що цікаво, також в українській мові є стійкий вислів "заводити фіглі", що перекладається як "залицятися до когось", "мати любовні пригоди з кимось".

