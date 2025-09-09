Тепер викрутитися не вийде: в Україні змінили порядок розсилання поштою повісток до ТЦК

Зміни в основному торкнулися усунення "сірих зон" законодавства

Кабінет міністрів автоматизував процес видачі повісток до ТЦК. Тепер відправка поштою прирівнюється до її вручення.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко ("Слуга народу") у своєму telegram-каналі. Він пояснив, що раніше поштове розсилання вважалося допоміжним механізмом, але тепер у законодавстві прибрали "сірі зони".

Наприклад, раніше через прогалини адвокати могли довести в суді, що їхній клієнт не отримав листа. Зараз це стане неможливо.

Запроваджено, чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту Олександр Федієнко

Постанова Кабміну вносить й інші зміни. Наприклад, друкувати повістки як ТЦК, а й "державні поліграфічні підприємства, мають стратегічне значення".

Також буде запущено механізм обміну інформацією між різними реєстрами, тобто інформацію перестануть брати виключно із паперових носіїв. Крім того, листи зможуть розсилати не лише "Укрпоштою", а й через інших операторів.

Нагадаємо: в Україні з 28 серпня набули чинності нові правила виїзду для чоловіків призовного віку. Вперше з початку повномасштабної війни офіційно дозволено перетин кордону молодим чоловікам віком від 18 до 22 років.