Чоловіки 18-22 років зможуть виїхати з України, але лише за однієї умови

Нововведення запрацює після набуття чинності змін

Чоловікам віком 18–22 роки дозволили виїжджати з України. Для перетину кордону вони мають надати паспорт та військово-обліковий документ.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна". За його словами, уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

За поширеною на даний час інформацією з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану матимуть громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року включно Андрій Демченко

На кого з громадян цього віку не поширюється дозвіл

Проте, наголосив речник ДПСУ, деякі чоловіки цього віку не матимуть права на виїзд за кордон. Йдеться про осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Вони, як і раніше, можуть виїжджати з України лише за умов службового відрядження.

Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України, — наголосив він

Коли чоловіки 18-22 років зможуть виїхати з України

За словами Демченка, ця категорія українців зможе перетинати кордон після публікації цих змін та набрання ними чинності. Дату він не назвав.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про виїзд молодиків за кордон розбурхав мережу.