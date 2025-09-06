"Постріл у ногу": що не так із дозволом на виїзд за кордон для молодих чоловіків

Нардеп каже, що молоді люди могли б допомогти Україні навіть не йдучи до армії

Україна, дозволивши виїзд за кордон молодим чоловікам віком 18-22 років, зробила собі "постріл у ногу". Залишивши межі країни, вони не повернуться назад.

Таку думку висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (партія "Голос") в інтерв’ю проєкту "Новий відлік". За його словами, зараз держава має створювати умови та мотивацію для поповнення ЗСУ, натомість вона позбавляє себе людей.

"Влада замість того, щоб зосередитися на мобілізації, мотивувати, просто стріляє собі в ногу <…> У результаті ми отримаємо, що і діти поїдуть за кордон і 18-22 поїдуть за кордон і більше не повернуться" Роман Костенко

Він зазначив, що окрім мобілізації Україна має також проблему з економікою, а за кордон поїдуть не тільки майбутні солдати та офіцери, а й потенційні працівники критичних підприємств.

Нардеп додав, що навіть якщо вдасться досягти можливої угоди з Росією про тимчасове припинення вогню, то це не означатиме завершення війни. За його словами, росіяни завжди будуть оцінювати стан українського суспільства, стежити за тим, наскільки воно готове боротися, наскільки воно навчене і здатне чинити опір.

Крім того, Костенко наголошує, що "загравання" з однією категорією населення виглядає просто несправедливо стосовно людей віком 25-60 років, які змушені воювати.

Люди 18-22 повинні брати участь у піднятті економіки, підтримувати її. Вони мають навчатися, проходити курси вже зараз, щоб за три роки нам не кричали, що ми дітей відправляємо на війну непідготовленими. Кожен має розуміти, що в нас таке становище Роман Костенко

Нагадаємо: в Україні з 28 серпня набули чинності нові правила виїзду для чоловіків призовного віку. Вперше з початку повномасштабної війни офіційно дозволено перетин кордону молодим чоловікам віком від 18 до 22 років.