Теперь отвертеться не получится: в Украине изменили порядок рассылки почтой повесток в ТЦК

Изменения в основном коснулись устранению "серых зон" законодательства

Кабинет министров автоматизировал процесс выдачи повесток в ТЦК. Теперь отправка почтой приравнивается к ее вручению.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа") в своем telegram-канале. Он объяснил, что ранее почтовая рассылка считалась вспомогательным механизмом, но теперь в законодательстве убрали "серые зоны".

Например, ранее из-за пробелов адвокаты могли доказать в суде, что их клиент не получил письмо. Сейчас же это станет невозможно.

"Введен четкий законодательный механизм, позволяющий делать массовые рассылки и исключающий возможность избегания вручения через почту" Александр Федиенко

Постановление Кабмина вносит и другие изменения. Например, печатать повестки не только ТЦК, но и "государственные полиграфические предприятия, имеющие стратегическое значение".

Также будет запущен механизм обмена информацией между разными реестрами, то есть информацию перестанут брать исключительно с бумажных носителей. Кроме того, письма смогут рассылать не только "Укрпочтой", но и через других операторов.

Напомним: в Украине с 28 августа вступили в силу новые правила выезда для мужчин призывного возраста. Впервые с начала полномасштабной войны официально разрешено пересечение границы молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.