Лелеки вже відлітають у теплі краї: куди насправді мандрують птахи (мапа)

Шлях лелек надзвичайно довгий і небезпечний

Щороку з настанням осені в Україні можна спостерігати дивовижне природне явище — відліт лелек на південь у теплі краї. Ці величні птахи вирушають у довгу і небезпечну мандрівку, залишаючи рідні ліси та поля заради зимівлі.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук Анатолій Подобайло в матеріалі "Відлітають у вирій лелеки: чому Грицик та Одарка відпустили своїх дітей самих".

Зі слів спікера, маршрут лелек із наших регіонів проходить уздовж річки Дніпро на південь, далі огинає Чорне море через території Румунії та Болгарії, потім пролітає Близький Схід, зокрема Ліван та Ізраїль, і, врешті-решт, досягає Африканського Рогу. Деякі птахи роблять зупинки у Південному Судані, інші — осідають на території Ефіопії, перед тим як розосередитися по різних регіонах Південної Африки.

Маршрут лелек на світовій мапі

Подобайло підкреслив, що шлях лелек надзвичайно довгий і небезпечний: він триває понад місяць. Тривалість мандрівки значною мірою залежить від погодних умов, адже птахи часто затримуються на певних ділянках маршруту, очікуючи сприятливих попутних вітрів. Такі зупинки дозволяють лелекам відновити сили перед подальшим тривалим перельотом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітники Нобельського національного природного парку провели щорічне спостереження за білими лелеками в навколишніх селах. Результати виявилися тривожними: чимало гнізд залишилися порожніми, а в тих, де птахи оселилися, кількість пташенят знизилася до третини минулорічного рівня.