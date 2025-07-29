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Водосховище стало пустелею. Росія до невпізнання знищила головну водну артерію Донецька (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Як зараз виглядає Ханженківське водосховище Новина оновлена 29 липня 2025, 13:57
Як зараз виглядає Ханженківське водосховище. Фото Колаж "Телеграфу"

Катастрофічна ситуація з водою вже накрила область

Російська окупація продовжує знищувати водойми Донецької області. У мережі вже показали, як зараз виглядає Ханженківське водосховище.

Відповідні кадри з'явилась у місцевих пабліках. Зазначається, що водойма майже повністю пересохла і перетворилась на калюжу.

Ханженківське водосховище на Кринках — головне джерело питної води для Донецька і не тільки. На фото видно, що водойма пересохла настільки сильно, що відкрилось її дно, яке усіяли тріщини. Ба більше, залишились прив'язані човни, а подекуди навіть видно скелети риби та мушлі молюсків.

Ханженківське водосховище
Ханженківське водосховище зараз
Ханженківське водосховище
Залишки води на дні водосховища
Ханженківське водосховище
Пес шукає воду

Як повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, водосховище висохло у нуль, до стану пустелі. Катастрофічна ситуація з водою вже накрила Донецьку область.

"Далі — епідемії та масова еміграція. Тому що жити без води неможливо", — наголосив Андрющенко, підкреслюючи, що ситуація вийшла за межі локальної проблеми і потребує негайної реакції.

Ханженківське водосховище
Залишки води
Ханженківське водосховище
Човни на дні водосховища
Ханженківське водосховище
Ханженківське водосховище зараз

Окрім того, ВВС опублікувала супутникові знімки стану водосховища — ситуація катастрофічна. Ще до початку повномасштабної війни в Україні води в ньому було значно більше, а зараз же водосховище перетворилось на пустелю.

Ханженківське водосховище до окупації
Ханженківське водосховище до окупації
Ханженківське водосховище після окупації
Ханженківське водосховище після окупації

Для довідки

Площа водосховища становила 4,8 км. Запас води був на рівні 19,4 млн м³, довжина водосховища – 7,5 км, ширина – від 150 м до одного кілометра, висота урізу води – 111 м. Але наразі цей колосальний об'єм води повністю вичерпався. А враховуючи спеку та ставлення так званої "влади" про відновлення водойми годі і думати.

Натомість людям в окупованому Донецьку воду подають раз на три доби і то на кілька годин. Якість води жахлива, вона каламутна, брудна, непридатна ні для пиття, ні для гігієни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупований Маріуполь теж ось-ось може залишитися без води.

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#Донецька область #Водосховище