Водосховище стало пустелею. Росія до невпізнання знищила головну водну артерію Донецька (фото)

Катастрофічна ситуація з водою вже накрила область

Російська окупація продовжує знищувати водойми Донецької області. У мережі вже показали, як зараз виглядає Ханженківське водосховище.

Відповідні кадри з'явилась у місцевих пабліках. Зазначається, що водойма майже повністю пересохла і перетворилась на калюжу.

Ханженківське водосховище на Кринках — головне джерело питної води для Донецька і не тільки. На фото видно, що водойма пересохла настільки сильно, що відкрилось її дно, яке усіяли тріщини. Ба більше, залишились прив'язані човни, а подекуди навіть видно скелети риби та мушлі молюсків.

Ханженківське водосховище зараз

Залишки води на дні водосховища

Пес шукає воду

Як повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, водосховище висохло у нуль, до стану пустелі. Катастрофічна ситуація з водою вже накрила Донецьку область.

"Далі — епідемії та масова еміграція. Тому що жити без води неможливо", — наголосив Андрющенко, підкреслюючи, що ситуація вийшла за межі локальної проблеми і потребує негайної реакції.

Залишки води

Човни на дні водосховища

Ханженківське водосховище зараз

Окрім того, ВВС опублікувала супутникові знімки стану водосховища — ситуація катастрофічна. Ще до початку повномасштабної війни в Україні води в ньому було значно більше, а зараз же водосховище перетворилось на пустелю.

Ханженківське водосховище до окупації

Ханженківське водосховище після окупації

Для довідки

Площа водосховища становила 4,8 км. Запас води був на рівні 19,4 млн м³, довжина водосховища – 7,5 км, ширина – від 150 м до одного кілометра, висота урізу води – 111 м. Але наразі цей колосальний об'єм води повністю вичерпався. А враховуючи спеку та ставлення так званої "влади" про відновлення водойми годі і думати.

Натомість людям в окупованому Донецьку воду подають раз на три доби і то на кілька годин. Якість води жахлива, вона каламутна, брудна, непридатна ні для пиття, ні для гігієни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупований Маріуполь теж ось-ось може залишитися без води.