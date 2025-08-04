В ISW підтвердили підготовку Донецького аеропорту для пусків "Шахедів": чого хочуть досягти росіяни

Рішення перетворити Донецький аеропорт на пускові для дронів може зіграти проти росіян

Російські окупанти дійсно намагаються відновити Донецький аеропорт на тимчасово окупованій території України та пристосувати його для пусків ударних безпілотників. Росіяни вважають, що це самовбивче рішення дозволить їм знизити ефективність української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що на думку росіян, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" скоротить час реакції української протиповітряної оборони.

"Російські війська запускають ударні БПЛА великої дальності з окупованої території України, і подальше її використання для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України та держав-членів НАТО, якщо Росія продовжить окупувати українську територію", – сказано у звіті.

Проте деякі військові експерти вказують, що рішення перетворити Донецький аеропорт на пускові для дронів може зіграти проти росіян. На відміну від "традиційних" російських місць, звідки запускаються безпілотники, аеропорт значно вразливіший навіть для звичайних ударних дронів України, не кажучи вже про ракети, які можуть прилетіти по російських окупантах. Тому пускові в аеропорту можуть бути дуже швидко знищені, як і будь-які російські споруди.

Нагадаємо, 3 серпня в мережі з'явилися супутникові знімки, згідно з якими ще в липні 2025 року на території окупованого аеропорту "Донецьк" було зафіксовано початок відновлювальних робіт. З території летовища росіяни можуть запускати "шахеди".

Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва розташований на північному заході міста Донецьк. До війни він був одним із найсучасніших летовищ України, модернізованим напередодні Євро-2012. Аеропорт припинив обслуговування рейсів 26 травня 2014 року після його захоплення бойовиками терористичної організації "ДНР", а 3 червня 2014 року був офіційно закритий для польотів.

З червня 2014 по кінець січня 2015 року велася оборона аеропорту від проросійських терористів. Внаслідок 242-денної оборони аеропорту його майже повністю було зруйновано.