Місто перетворилось на привид

В останню неділю серпня Донецьк відзначає подвійне свято: День міста і День шахтаря. Цьогоріч Донецьку виповнюється 156 років. З 2014-го, останні 11 років, місто — в російській окупації.

"Телеграф" розповість, як жило та розвивалось місто до приходу російських загарбників. А також, що з ним сталось зараз.

Серце промислової України

Донецьк завжди був містом шахтарів. Його історія нерозривно пов’язана з вугільними копальнями, які почали зводити ще в 1842 році. Вугільні шахти стали основою економіки регіону та забезпечували роботою десятки тисяч сімей.

Протягом десятиліть Донецьк розвивався як потужний промисловий центр. Тут працювали не лише шахти, а й великі металургійні комбінати, машинобудівні заводи, хімічні підприємства. Люди завжди мали роботу – місто давало впевненість у завтрашньому дні. Шахтарська професія була почесною та високооплачуваною, а День шахтаря відзначався з особливим розмахом.

У радянський час Донецьк перетворився на один із найбільших промислових центрів СРСР. Місто активно забудовувалося, з’являлися нові мікрорайони, парки, культурні заклади. Донеччани пишалися своїм містом, його спортивними традиціями та культурним життям.

Розквіт незалежної України

З відновленням незалежності України Донецьк не втратив свого значення. Навпаки, він став справжнім культурним та спортивним центром країни. Місто приймало найбільших світових зірок – тут виступала навіть легендарна Бейонсе.

Концерт Бейонсе в 2009 році. Донецьк

Барбадоська співачка Ріанна виступала на святкуванні 75-річчя ФК "Шахтар" на тій самій арені. Щоб вона почувалася як вдома, організаторам довелося побудувати гримерку площею 200 квадратних метрів і привезти воду з Америки.

У 2012 році Донецьк став одним із господарів Євро-2012, "Донбас Арена" приймала матчі чемпіонату Європи з футболу. Центральний парк імені Щербакова регулярно ставав місцем проведення грандіозних концертів, а святкові феєрверки збирали тисячі глядачів.

Донбас-Арена 2012 рік

Євро 2012 в Донецьку

Економіка міста диверсифікувалася – поряд із традиційною важкою промисловістю розвивалися й іншу сфери: сфера послуг, торгівля.

До 2014 року в Донецьку проживало близько 950 тисяч мешканців. Місто динамічно розвивалося, будувалися нові райони, відкривалися сучасні торговельні центри та розважальні заклади.

Донецьк у 2013 році. Фото - reporters

Донецький міжнародний аеропорт був одним із найсучасніших в Україні.

Донецький аеропорт

Місто перетворилось на привид

Але потім у місто прийшла війна. За 11 років окупації місто перетворилося на привид самого себе. Замість корінних донеччан тут тепер мешкають переселенці з віддалених регіонів Росії, яких російська влада масово завозить на тимчасово окуповані території.

Донецький міжнародний аеропорт, який колись був однією з перлин міста та гордістю всієї України, зараз лежить у руїнах.

Донецький аеропорт у 2014 році

Російські окупанти заявляли, що незабаром почнуть звідти запускати дрони-камікадзе "Шахед", які летітимуть атакувати різні міста України.

Територія аеропорту повністю заросла бур’янами, хоча літаки там справді літають – але це зовсім не пасажирські борти.

Деградація замість розвитку

Росіяни не розвивають місто так, як би це робила Україна. Більшість інфраструктури залишилася такою ж, як і понад десятиліття тому. Де-не-де можна побачити будівництво нових будинків, але все це швидше за все робиться для красивої картинки на пропагандистські канали.

Донецьк у 2014 році

Російські окупанти масово вчиняють злочини проти цивільного населення, відбирають житло у місцевих мешканців. Найгірша ситуація склалася з комунальними умовами. Люди місяцями живуть без води, а коли її і дають, то вона непридатна для споживання.

Місцеві жителі вимушені ходити в туалет у пакети, а "популярні" персони скиглять про відсутність води в соцмережах.

Жалюгідна "розкіш"

Зараз у Донецьку єдина гордість – це відкриття секс-шопу чи чергової чебуречної. Каси самообслуговування стали справжньою розкішшю. Люди, які так чекали Путіна пишаються цим.

Квартири продають дешево, але жити в них неможливо через відсутність нормальних комунальних умов.

Замість Бейонсе тепер виступає "королева ДНР", на яку без сліз не поглянеш, а також відомий беззубий пропагандист і клоун Євген Васильєв.

Кирило Сіріус — ще один із псевдозірок окупованого міста, регулярно знімає відео про нібито розкішне життя у Донецьку, натомість йому в коментарях розповідають правду про справжнє життя в місті. Українські блогери знімають реакцію на ці жалюгідні відео.

Вибухи замість феєрверків

Замість святкових салютів і феєрверків, які колись освітлювали небо над Донецьком, тепер лунають вибухи та стрілянина. Місто, яке колись було центром промисловості та культури, перетворилося на декорацію для російської пропаганди.

156 років історії Донецька – це історія піднесень і падінь, але найчорнішою сторінкою залишаються останні 11 років окупації. Справжні містяни сподіваються на повернення в рідне місто, яке знову стане вільним і процвітатиме під українським прапором.

