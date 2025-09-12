Укр

Гордость Донбасса стала руиной: каким был Донецкий вокзал и что с ним сделали войны (фото)

Марта Иваненко
Во что превратился вокзал в Донецке после начала войны
Во что превратился вокзал в Донецке после начала войны. Фото ТРИБУН, соцсети, Unsplash/коллаж "Телеграфа"

В преддверии Евро-2012 здесь провели масштабную реконструкцию, но сегодня вокзал разрушен

У одного из символов Донбасса — Донецкого железнодорожного вокзала — трагическая судьба. За свою более чем 150-летнюю историю он успел пережить и уничтожение, и восстановление, и масштабную реконструкцию под европейские стандарты.

Однако именно тогда, когда вокзал появился в новой величественной красоте, пришла война, которая снова превратила его в заброшенное сооружение. "Телеграф" рассказывает о нем.

Станция была открыта еще в 1872 году под названием Юзово, а впоследствии несколько раз меняла имя Сталин, Сталино, и уже с 1961 года получила нынешнее название. Во время Второй мировой войны старое здание вокзала было разрушено, однако в 1951 году по проекту архитектора Ивана Воронцова построен новый вокзал в монументальном стиле. Его центральный вестибюль стал доминантой комплекса, а само здание – визитной карточкой ныне оккупированного Донецка.

Донецкий железнодорожный вокзал во времена СССР
Донецкий железнодорожный вокзал во времена СССР

В последующие десятилетия вокруг вокзала формировалась современная инфраструктура. В 2000 году рядом открыли Музей истории и развития Донецкой железной дороги, а в 2012 году, накануне Евро-2012, провели масштабную реконструкцию. Были построены новые пригородный и транзитный вокзалы, автостанция, торговые комплексы. Уложены почти 16 километров новых путей, установлены сотни опор и модернизированы десятки стрелок. В то время власть гордилась: вокзал стал одним из самых современных в Украине, а разделение пассажиропотоков по европейским стандартам должно было сделать его настоящими "воротами Донбасса".

Донецкий железнодорожный вокзал в 2012 году
Донецкий железнодорожный вокзал в 2012 году
Донецкий железнодорожный вокзал в 2011 году
Донецкий железнодорожный вокзал в 2011 году

Однако уже в 2014 году война перечеркнула эти достижения. Пассажирское сообщение было прекращено, а величественный комплекс остался без своего главного назначения. Здание начало приходить в упадок, а в августе 2022 года из-за обстрелов вокзал даже загорелся.

Донецкий железнодорожный вокзал в 2015 году
Донецкий железнодорожный вокзал в 2015 году
Донецкий железнодорожный вокзал во время войны
Донецкий железнодорожный вокзал во время войны
Донецкий железнодорожный вокзал во время войны
Донецкий железнодорожный вокзал во время войны

До войны Донецкий вокзал был настоящим транспортным сердцем востока Украины: отсюда ходили скоростные поезда в Киев, Харьков, Львов, Одессу, а также международные рейсы. Трижды в день курсировали скоростные поезда в столицу, а пригородное сообщение охватывало десятки городов Донбасса.

Сегодня от когда-то мощной транспортной артерии остались только воспоминания и снимки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 лет в оккупированном Донецке не работает железнодорожный вокзал. В материале мы опубликовали больше фото из этой локации.

#Донецк #Укрзализныця #Вокзал #Оккупация