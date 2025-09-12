Гордость Донбасса стала руиной: каким был Донецкий вокзал и что с ним сделали войны (фото)

В преддверии Евро-2012 здесь провели масштабную реконструкцию, но сегодня вокзал разрушен

У одного из символов Донбасса — Донецкого железнодорожного вокзала — трагическая судьба. За свою более чем 150-летнюю историю он успел пережить и уничтожение, и восстановление, и масштабную реконструкцию под европейские стандарты.

Однако именно тогда, когда вокзал появился в новой величественной красоте, пришла война, которая снова превратила его в заброшенное сооружение. "Телеграф" рассказывает о нем.

Станция была открыта еще в 1872 году под названием Юзово, а впоследствии несколько раз меняла имя Сталин, Сталино, и уже с 1961 года получила нынешнее название. Во время Второй мировой войны старое здание вокзала было разрушено, однако в 1951 году по проекту архитектора Ивана Воронцова построен новый вокзал в монументальном стиле. Его центральный вестибюль стал доминантой комплекса, а само здание – визитной карточкой ныне оккупированного Донецка.

Донецкий железнодорожный вокзал во времена СССР

В последующие десятилетия вокруг вокзала формировалась современная инфраструктура. В 2000 году рядом открыли Музей истории и развития Донецкой железной дороги, а в 2012 году, накануне Евро-2012, провели масштабную реконструкцию. Были построены новые пригородный и транзитный вокзалы, автостанция, торговые комплексы. Уложены почти 16 километров новых путей, установлены сотни опор и модернизированы десятки стрелок. В то время власть гордилась: вокзал стал одним из самых современных в Украине, а разделение пассажиропотоков по европейским стандартам должно было сделать его настоящими "воротами Донбасса".

Донецкий железнодорожный вокзал в 2012 году

Донецкий железнодорожный вокзал в 2011 году

Однако уже в 2014 году война перечеркнула эти достижения. Пассажирское сообщение было прекращено, а величественный комплекс остался без своего главного назначения. Здание начало приходить в упадок, а в августе 2022 года из-за обстрелов вокзал даже загорелся.

Донецкий железнодорожный вокзал в 2015 году

Донецкий железнодорожный вокзал во время войны

Донецкий железнодорожный вокзал во время войны

До войны Донецкий вокзал был настоящим транспортным сердцем востока Украины: отсюда ходили скоростные поезда в Киев, Харьков, Львов, Одессу, а также международные рейсы. Трижды в день курсировали скоростные поезда в столицу, а пригородное сообщение охватывало десятки городов Донбасса.

Сегодня от когда-то мощной транспортной артерии остались только воспоминания и снимки.

