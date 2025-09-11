"Спокуса корупції все одно буде присутня": нардеп Федієнко про ідею підвищити зарплату працівникам ТЦК до рівня прокурорів

Народний депутат пропонує "ринкову зарплату" працівникам ТЦК, щоб вони не шукали додаткових доходів за допомогою корупції

Питання доведення розмірів заробітної плати працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до рівня виплат в органах на кшталт прокуратури, НАБУ і САП – це необхідність. З одного боку – як запобіжник проти можливих проявів корупції, з іншого – як визнання важливості мобілізаційної роботи.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив народний депутат Олександр Федієнко, що входить до складу Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Сьогодні частина медіа подала як вже факт плани законотворців підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК та СП. Каталізатором стала публікація в телеграм-каналі народного депутата Олександра Федієнко відповіді Міноборони на запит щодо розгляду такої можливості. В оборонному відомстві зазначили, що цінують професіоналізм і внесок представників ТЦК та також вважають збільшення виплат мотивацією для проходження служби. При цьому наголосили – для цього наразі немає ресурсу, бо додатково необхідно було б відшукати 173,4 млрд гривень. Коментуючи цей лист депутат ВР висловив думку, що ефективні центри комплектування можна отримати, якщо дбати про відповідну підготовку фахівців. Адже ті, хто довів свою ефективність на полі бою, "не завжди вміє працювати з людьми". Плюс уникнути згадок ТЦК в контексті корупції можна, на думку Олександра Федієнко, якщо забезпечити працівникам "ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури тощо".

В коментарі нашому виданню народний депутат пояснив, що відреагував на звернення працівників ТЦК як цивільних, так і військових щодо низького рівня заробітної плати, як того вимагає його статус. При цьому перед тим як порушувати питання перед Міноборони, відвідував центри комплектування та знайомився з їхньою роботою, як-то кажуть зсередини.

- Мені, наприклад, не зрозуміло, чому в органах ДБР, НАБУ, прокуратури зарплата в раз десять вища, ніж у якогось працівника центру. Хоча ця діяльність теж має високий рівень корупційних ризиків… Я вважаю, якщо ми цю ситуацію не покращимо, спокуса корупції все одно буде присутня в центрах комплектування. Адже не може такого бути, щоб в антикорупційних органах і органах прокуратури зарплата становила 100-200-300 тисяч гривень, а в центрах комплектування – 20. Навіщо нам такі антикорупційні органи, які намагаються бігати за тими, хто виконує свою роботу, але от є така історія [з рівнем зарплат]. Дивіться, я корупціонерів не виправдовую, але це ризик на таких посадах і роботі. Знову, я кажу в першу чергу про звичайних цивільних громадян. Звісно, мені не приємно було слухати й нарікання від військовослужбовця, умовно списаного, тобто військовослужбовця з інвалідністю, а їх там таких відсотків 80 зараз в центрах комплектування. І він мені каже: "Я отримував на передовій 100-150-170 тисяч (в залежності від виконання бойового завдання), а зараз я отримую 20". І що мені йому відповідати?

- Але й ризики на передовій вище, ніж в тилу…

Ризики є й там, й там, розумієте. Там він був героєм, а тут він став ізгоєм. Бо наше суспільство воно не розділяє героїв і ізгоїв. Вчора він був героєм, бо він захищав це суспільство. А сьогодні ця людина, працюючи в ТЦК, вимушена виконувати інший наказ, іншу роботу, мобілізувати й вона стає одразу ізгоєм. Розумієте? Чому так? І ще раз, суспільство повинно для себе визначитись, або воно живе в "федераші", або воно все ж таки розуміє, що Україну треба захищати. І хочемо ми цього, не хочемо ми цього, але поки не існує іншого механізму ніж мобілізація для того, щоб хоч якось стримати росіян.

- Чи може її замінити система рекрутингу?

- Таку дурню кажуть люди, які взагалі не розуміють, що таке війна. Ніколи не були на війні. Повна нісенітниця! Я не проти рекрутингу. Я за рекрутинг! Я за професійну армію! Але ви повинні розуміти, що в нас війна і там є втрати. Нам потрібно поновлювати втрати. Там є СЗЧ, і нам треба поновлювати СЗЧ. Який рекрутинг? Яка професійна армія? Кожна країна світу, яка з цим стикнеться, зрозуміє, що окрім мобілізації іншого виходу немає.

Також Олександр Федієнко, відповідаючи на питання щодо перевищення повноважень та інших порушень з боку представників ТЦК та СП, які зазвичай викликають резонанс наголосив: за це має бути відповідальність.

- Вважаю, що якщо "людина, яка мала ознаки військової форми одягу", бо я не знаю це представник ТЦК чи ні, застосовує фізичну силу до громадян України, позбавляючи їх таким чином волі, його дім – тюрма. Я одразу про це казав і буду казати. Тому я, коли отримую офіційні звертання щодо моментів бусифікації, я одразу підіймати на вуха всіх – поліцію, прокуратуру, військового службу за правопорядку, представників ТЦК і так далі. Й добиваюсь, щоб мені не просто дали відписку, що не було перевищення повноважень, а примушую відкривати справу, збирати відеодокази тощо. Я вважаю, що це неприпустимо і за це повинна бути кримінальна відповідальність. Вона, до речі, й так є. Питання в іншому, що люди, до яких був застосований такий фізичний вплив, на жаль, не пишуть звернення. Тож якщо можете, напишіть, що депутат Федієнко, готовий їх приймати.

Але можу сказати з тих історій, якими я займався, 50 на 50 підтверджуються факти. Люди на емоціях пишуть в соціальних мережах, але коли починаєш розбиратися, то випливають різні моменти. Дуже простий приклад. ТЦК мобілізувала людину з інвалідністю – так це подається. Я дістаю свій самурайсько-депутатський меч, починаю всіх кришити в капусту, але потім мені надають документ, за яким людина придатна проходити службу в підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення, ТЦК та СП й так далі.

Тобто центр комплектування виконав свою роботу. Не він визначає придатність, це робить ВЛК відповідно до наказу №420 Міноборони (регламентує роботу комісій – Авт.). Чомусь про цей наказ суспільство взагалі мовчить. Чомусь про ВЛК, який визначає придатність, суспільство мовчить. А що робити ТЦК? Не мобілізувати таку людину? Тоді до них прийде ДБР, бо це є зловживанням службовим становища. У нього є папірець, що він придатний до служби. Він не може цю людину не мобілізувати, але його не відправлять в стрільці штурмового підрозділу. Адже в армії є не тільки вони, там у великій кількості потрібні зв'язківці. електрики, діловоди, бухгалтери, економісти, юристи. Тобто всі ці побутові професії, які є у звичайному підприємстві.

Варто зазначити, що у четвер, 11 вересня, у столиці відбудеться акція, учасники якої вимагатимуть від влади підвищення суми базового грошового забезпечення солдатам ЗСУ. Про це повідомив в Instagram – Петро Конопля – бойовий медик, що після отримання кількох поранень, перейшов на посаду рекрутера Сил безпілотних систем. За його словами, на тилових посадах наразі не можна отримати понад 20 тис. гривень, що не достатньо для закриття базових потреб.

