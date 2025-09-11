Співробітникам ТЦК хочуть підвищити зарплату. Скільки вони отримують зараз

Зарплати в ТЦК значно нижчі, ніж у бойових частинах.

Частина українських військових, які отримали поранення наразі служать в ТЦК та СП. Це був хибний крок, вважає нардеп Олександр Федієнко, адже працювати з людьми це інше, аніж воювати. Він вважає, що для того, щоб мати ефективні центри комплектування, які б не "згадувались у корупції", потрібна зарплата на рівні з НАБУ, ДБР та прокуратурою.

Про це Федієнко написав у Телеграмі. Він опублікував відповідь Міноборони на подібну ініціативу. Там пояснили, що для цього потрібні додаткові 173,4 млрд грн тільки у 2025 році, а наразі фінансування вимагають інші сфери оборони. "Телеграф" розбирався, скільки ж зараз отримують працівники ТЦК.

Що відомо про зарплатню в ТЦК

Попри поширені міфи, робота у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не приносить надприбутків. У 2024 році зарплати ТЦК були нижчими, ніж у військових бойових частин — менш як 30 тисяч гривень, стверджував начальник Одеського обласного ТЦК полковник Юрій Пуйко. Наразі нічого не змінилось.

Сержант Олександр Порожнюк, який нині служить у ТЦК, у 2025 році розповів, що, зарплата солдата — близько 20,3 тис. грн, а молодшого сержанта — 22,8 тис. грн. Серед бонусів — триразове харчування. Знижки на комунальні послуги, лікування чи санаторії мають лише ті, хто має статус УБД. У відкритому доступі "Телеграф" знайшов дві вакансії на роботу в ТЦК. Запрошують водіїв "по відношенню для обмежено придатних з бойових частин". Заробітна плата для вакансії у Дніпрі вказана від 20 100 грн до 120 000 грн, зазначимо, що великі суми отримують тільки на бойових посадах. В іншій вакансії також в Дніпрі вказана зарплата — 20 000 — 25 000 грн.

Вакансія водієм в ТЦК, Дніпро

Корупція в ТЦК

Командування Сухопутних військ наголошує: в серпні з 218 нібито порушень, які масово розганяли соцмережі, 91% виявилися фейками та маніпуляціями, спрямованими на зрив мобілізації. Лише 20 випадків підтвердилися: двох співробітників уже відсторонили, ще двох притягнули до дисциплінарної відповідальності, а 16 розслідувань тривають.

Закликають повідомляти про корупцію чи зловживання. Усі звернення одразу передають до Нацполіції, СБУ, ДБР та НАЗК для розслідування. Саме так радять вчинити військовим з публікації, яка днями розійшлася в мережі — про те, що у ТЦК та СП в Києві вимагали хабар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 вересня співробітники ТЦК мають працювати із боді-камерами. Запис оповіщення кожної особи має вестися безперервно, а людям — повідомляють, що їх записують. Термін зберігання записів — 30 днів.