Повістки поштою дістануть кожного: що буде, якщо ігнорувати послання ТЦК

Думки народного депутата та юриста щодо суті цієї постанови розділилися

1 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1062, якою вніс зміни до пункту 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Документ деталізує нову процедуру друку та доставки повісток військовозобов’язаним і резервістам.

"Телеграф" розібрався, що змінює ця постанова, яким чином громадяни України тепер будуть отримувати повістки та що зміниться в процедурі їх друку.

Згідно з постановою, друк повісток, сформованих через Єдиний державний реєстр призовників, може здійснювати не лише Міністерство оборони та територіальні центри комплектування, але й державні підприємства поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Доставка повісток здійснюється засобами поштового зв’язку на підставі відповідних договорів.

Також організація друку може відбуватись через електронну взаємодію державних інформаційних систем та відповідних підприємств. Це рішення спрямоване на автоматизацію процесів та посилення логістичної ефективності у рамках мобілізаційної кампанії.

Проігнорувати повістку вже не вийде?

Народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі надав юридичні розʼяснення щодо змін.

Важливою зміною стало закріплення статусу "Укрпошти" як офіційного оператора для вручення повісток. Окрім неї, ці функції може виконувати й інший призначений поштовий оператор. За умови наявності договорів з ТЦК або Міністерством оборони, пошта зможе надсилати повістки рекомендованими листами.

Рекомендований лист – вид поштового відправлення, яке передається отримувачу виключно під особистий підпис. Відправнику ж надається підтвердження про відправлення та вручення.

Як зазначив Федієнко, раніше така передача повісток поштою вважалась лише допоміжною. Адвокати часто доводили в судах, що особа не отримала листа, що дозволяло уникнути відповідальності. Тепер вручення рекомендованим листом офіційно визнається належним способом доставки.

Тепер, закріплено, що лист через пошту = офіційне вручення (юридично зняли сірі зони). Тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту Олександр Федієнко

Олександр Федієнко / Facebook

Він також пояснив, що, наприклад, Міністерство оборони або держпідприємство, маючи доступ до реєстру та договір з поштовим оператором, зможе централізовано сформувати та розіслати повістки.

То що зміниться? Пояснення юриста

Адвокат Дмитро Бузанов в коментарі "Телеграфу" заяви про зміну механізму відправлення повістки поштою заперечує та говорить, що на пересічного громадянина ця постанова жодним чином не повпливає. Він стверджує, що порядок надсилання поштової кореспонденції врегульований правилами надання поштових послуг, які також затверджені Кабінетом Міністрів – і до цього порядку жодних змін не вносили.

Дмитро Бузанов / Facebook

Якщо ми беремо порядок організації призову, 560 постанову, то туди також ніяких змін не вносилось. Вносилось лише щодо порядку організації друку Дмитро Бузанов

За його словами, єдине, на що впливає постанова Кабміну: порядок друку повісток. Тепер їх друкувати можуть обласні ТЦК та СП – це вплине на швидкість їхнього виробництва.

"Наприклад, київському ТЦК потрібно надіслати певній кількості людей певну кількість повісток. Вони звертаються до Міноборони, поки це узгоджується, поки це підписується, це довга процедура. А з цією постановою це вже буде робитися на місцях", – пояснив Бузанов.

Яке покарання "світить" за ухилення від повістки поштою

Відмова від забору повістки або ігнорування її вручення тепер може мати чітко визначені юридичні наслідки. В умовах нових правил автоматизації розсилки повісток, зокрема через пошту, спроби уникнути їх отримання більше не дають правових підстав уникнути відповідальності. Законодавство передбачає кілька рівнів санкцій.

По-перше, за неявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, йдеться про штраф. Під час дії воєнного стану його сума складає від 17 000 грн до 25 500 грн. У більшості випадків це класифікується як адміністративне правопорушення.

По-друге, у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Луцьку вранці у вівторок, 9 вересня, стався конфлікт між групою оповіщення територіального центру комплектування та місцевими жителями. Під час інциденту військові намагалися забрати молодого чоловіка, а обурені мешканці пошкодили автомобіль ТЦК.