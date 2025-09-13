Український Баден-Баден: що сталося з легендарним "Куяльником" - курортом, де лікували аристократів

"Телеграф" розповідає історію перлини біля Одеси, що колись затьмарювала європейські курорти.

Колись сюди їхали лікуватися аристократи з усієї Російської імперії та навіть з Європи. Румунські поети писали вірші, натхненні цілющими грязями, а російські імперські генерали будували розкішні дачі. Санаторій "Куяльник" під Одесою був справжньою перлиною, яка конкурувала з німецьким Баден-Баденом.

Сьогодні це один із найбільших санаторіїв України з потужною лікувальною базою, хоча не без проблем. "Телеграф" розповідає, як один із найстаріших у світі грязелікувальних курортів пройшов через епохи і що з ним сьогодні.

Коли українські лікарі лікували аристократів і поетів

Історія "Куяльника".

У 1833 році біля Куяльницького лиману з'явилася "Лечебница грязных и песчаных лиманских ванн", яка мала стати українським аналогом німецьких курортів. Ініціатором виступив дивізійний лікар Ераст Андрієвський, який навчався в Берліні та знав, що таке справжній європейський сервіс, не з чужих уст.

Пам'ятник засновнику санаторія - Ерасту Андрієвському. Фото Oleksandr Malyon

Спочатку це були звичайні дерев'яні парники та холодні купальні. Але вже незабаром про чудодійні властивості одеських грязей заговорили по всій імперії. До 1841 року сюди приїжджало понад тисячу пацієнтів щороку. Генерал-губернатор Михайло Воронцов безкоштовно виділив землю під будівництво котеджів для заможних людей.

Поети оспівували цілющі грязі

Історичний корпус санаторію. Фото Oleksandr Malyon

"Щоденно смажусь у гарячому багні. Немов заморський журавель, зміряю береги лиману своїми зраненими ногами", — писав у 1885 році румунський поет Міхай Емінеску, який лікував виразки на ногах у "Куяльнику".

Сюди приїжджали не лише літератори. Великий хірург Микола Пирогов, на честь якого згодом назвали санаторій, регулярно приїжджав сюди на лікування. Бувши видатним хірургом і вченим, він не міг просто пасивно лікуватися. Він проводив власні спостереження, вивчав склад і вплив грязей на організм, і документував свої висновки. Його напрацювання використовували навіть під час російсько-турецької війни — для лікування поранених.

Золота доба "Куяльника": коли санаторій став найкращим в імперії

У 1892 році у "Куяльнику" провели масштабну реконструкцію, і тоді санаторій став найзатребуванішим у всій Російській імперії. Новий комплекс збудували за проєктом польського архітектора Миколи Толвінського. Сюди провели залізницю для зручності малорухомих пацієнтів, а лікарі почали застосовувати найсучасніші методики лікування.

На зламі 1950-1960-х років тут знову провели грандіозну реконструкцію. Неподалік відкрили завод мінеральних вод. А на початку 1980-х "виросли" три 15-поверхові корпуси на тисячу місць кожен, сучасна поліклініка та басейн з ропою.

У радянські часи путівки до "Куяльника" були дефіцитом. Сюди направляли передовиків виробництва, заслужених лікарів та вчених, ну або ж "по блату". Процедури з часів царської Росії майже не змінилися.

Альтанка на території санаторію у занедбаному стані. Фото Oleksandr Malyon

Що сталося з "Куяльником" за часів незалежності

Перші роки незалежності санаторій працював успішно, проте уже через десять років почалися випробування та занепад. У 2019 році навколо "Куяльника" розгорівся скандал через зміну керівництва, що викликало спротив частини колективу. Попри презентацію амбітного проєкту "Куяльник 2.0" з візуалізаціями оновлених корпусів, працівники поставилися до нього з недовірою через попередній негативний досвід.

До 2021 року санаторій опинився у глибокій кризі. Будівлі були зношені на 87%, кількість туристів значно зменшилася, а історичні пам'ятки почали руйнуватися. Один із трьох багатоповерхових корпусів був повністю покинутий і перетворився на "мрію туриста-екстремала".

Новий корпус стоїть руїною - фото Oleksandr Malyon

Витягування хребта у санаторії "Куяльник", фото з сайту

Сьогодні санаторій спеціалізується на лікуванні хвороб опорно-рухового апарату, дерматології, захворювань органів дихання, нервової та кровоносної систем, суглобових хвороб. Тут працює сучасна поліклініка зі спортзалом для ЛФК, басейном з ропою, кабінетами масажу та фізіотерапії.

Як виглядає санаторій "Куяльник".

На фото з офіційного сайту санаторію видно, що ремонт у деяких приміщеннях не робився доволі давно — стара плитка, застарілі крани та меблі все ще нагадують про радянські часи. Проте є і помітні оновлення, наприклад, сучасна соляна кімната.

Грязьові ванни у "Куяльнику" зараз: фото з офіційного сайту

"Куяльник" пережив царську Росію, дві світові війни, розпад СРСР та народження незалежної України. І продовжує лікувати людей, як це робив за часів Пирогова.

