Украинский Баден-Баден: что произошло с легендарным "Куяльником" – курортом, где лечили аристократов

"Телеграф" рассказывает историю жемчужины возле Одессы, когда-то омрачавшей европейские курорты.

Когда-то сюда ехали лечиться аристократы со всей Российской империи и даже из Европы. Румынские поэты писали стихи, вдохновленные целебными грязями, а русские имперские генералы строили роскошные дачи. Санаторий "Куяльник" под Одессой был настоящей жемчужиной, конкурировавшей с немецким Баден-Баденом.

Сегодня это один из самых больших санаториев Украины с мощной лечебной базой, хотя не без проблем. "Телеграф" рассказывает, как один из старейших в мире грязелечебных курортов прошел через эпохи и что с ним сегодня.

Когда украинские врачи лечили аристократов и поэтов

История "Куяльника".

В 1833 году у Куяльницкого лимана появилась "Лечебница грязных и песчаных лиманских ванн", которая должна была стать украинским аналогом немецких курортов. Инициатором выступил дивизионный врач Эраст Андриевский, который учился в Берлине и знал, что такое настоящий европейский сервис не из чужих уст.

Памятник основателю санатория – Эрасту Андриевскому. Фото Oleksandr Malyon

Первоначально это были обычные деревянные парники и холодные купальни. Но уже скоро о чудодейственных свойствах одесских грязей заговорили по всей империи. К 1841 году сюда приезжало более тысячи пациентов каждый год. Генерал-губернатор Михаил Воронцов бесплатно выделил землю под строительство коттеджей для состоятельных людей.

Поэты воспевали целебные грязи

Исторический корпус санатория. Фото Oleksandr Malyon

"Ежедневно жарюсь в горячей грязи. Словно заморский журавль, измеряю берега лимана своими израненными ногами", — писал в 1885 году румынский поэт Михай Эминеску, лечивший язвы на ногах в "Куяльнике".

Сюда приезжали не только литераторы. Великий хирург Николай Пирогов, на честь которого впоследствии назвали санаторий, регулярно приезжал сюда на лечение. Будучи выдающимся хирургом и учёным, он не мог просто пассивно лечиться. Он проводил собственные наблюдения, изучал состав и влияние грязей на организм и документировал свои выводы. Его наработки использовали даже во время русско-турецкой войны — для лечения раненых.

Золотые времена "Куяльника": когда санаторий стал лучшим в империи

В 1892 году в "Куяльнике" провели масштабную реконструкцию, и тогда санаторий стал самым востребованным во всей Российской империи. Новый комплекс был построен по проекту польского архитектора Николая Толвинского. Сюда провели железную дорогу для удобства малоподвижных пациентов, а врачи стали применять современные методики лечения.

На рубеже 1950–1960-х годов здесь снова провели грандиозную реконструкцию. Недалеко открыли завод минеральных вод. А в начале 1980-х "выросли" три 15-этажных корпуса на тысячу мест каждый, современная поликлиника и бассейн с рапой.

В советское время путевки в "Куяльник" были дефицитом. Сюда направляли передовиков производства, заслуженных врачей и ученых, ну или "по блату". Процедуры со времен царской России почти не изменились.

Беседка на территории санатория в заброшенном состоянии. Фото Oleksandr Malyon

Что произошло с "Куяльником" во времена независимости

Первые годы независимости санаторий работал успешно, однако уже через десять лет начались испытания и упадок. В 2019 году вокруг "Куяльника" разгорелся скандал из-за смены руководства, что вызвало сопротивление части коллектива. Несмотря на презентацию амбициозного проекта "Куяльник 2.0" с визуализациями обновленных корпусов, работники отнеслись к нему с недоверием из-за предыдущего негативного опыта.

К 2021 году санаторий оказался в глубочайшем кризисе. Постройки были изношены на 87%, количество туристов значительно уменьшилось, а исторические памятники начали разрушаться. Один из трех многоэтажных корпусов был полностью брошен и превратился в "мечту туриста-экстремала".

Новый корпус стоит руиной — фото Oleksandr Malyon

Вытягивание позвоночника в санатории "Куяльник", фото с сайта

Сегодня санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дерматологии, заболеваний органов дыхания, нервной и кровеносной систем, суставных заболеваний. Здесь работает современная поликлиника со спортзалом для ЛФК, бассейном с рапой, кабинетами массажа и физиотерапии.

Как выглядит санаторий "Куяльник".

На фото с официального сайта санатория видно, что ремонт в некоторых помещениях не производился давно — старая плитка, устаревшие краны и мебель все еще напоминают о советских временах. Однако есть и заметные обновления, например современная соляная комната.

Грязевые ванны в "Куяльнике" сейчас: фото с официального сайта

"Куяльник" пережил царскую Россию, две мировые войны, распад СССР и рождение независимой Украины. И продолжает лечить людей, как это делал во времена Пирогова.

