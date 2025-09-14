Смерть над головою: як захищають від дронів дороги на Донеччині (ексклюзивні фото)

Чим ближче до лінії зіткнення, тим більше запобіжних заходів

Використання дешевих дронів-камікадзе змінило вигляд сучасної війни. А поява дронів на оптичному волокні взагалі змусило переглянути підходи до планування оборони. Через їхнє повсюдне використання тепер у прифронтових містах не можна напевно сказати куди прилетить наступного разу, а цілями можуть стати навіть цивільні автомобілі на звичайній дорозі.

Тепер біля важливих транспортних шляхів біля лінії фронту нерідко можна побачити міцні сітки, які призначені для того, щоб фізично не дозволяти дронам дістатись цілі. Однак виглядають такі конструкції похмуро.

Одна з таких імпровізованих ліній оборони від всюдисущого, але непомітного супротивника потрапила до об'єктива кореспондента "Телеграф" Яна Доброносова біля Краматорська.

Як видно на знімках, подібні конструкції тягнуться на кілометри та встановлені у місцях, де можуть проїжджати автомобілі постачання, військові чи екстрені служби. Втім, росіяни найчастіше завдають ударів хаотично по цілям, до яких можуть дотягнутися. Через це на узбіччях часто можна побачити кинуті цивільні автомобілі зі слідами вибухів.

Дорога біля Краматорська

Споруда тягнеться на кілометри в обидва боки

Захист забезпечений з усіх боків

Проте закрито лише ту половину дороги, яка веде до міста

Проста конструкція може врятувати багато життів

