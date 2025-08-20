Небезпека для всього світу: Росія кошмарить фронт новим невідомим 4G-дроном, у чому його загроза

На фронті в Україні виникла нова небезпечна загроза. Росіяни почали активно застосовувати новий дрон із LTE зв’язком, який може використовуватися для цілого ряду завдань.

"Телеграф" розповідає про нову зброю ворога і те, чим саме він небезпечний.

Невідомий мінішахед кошмарить фронт

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на своєму сайті "War&Sanctions" 3D-модель нового російського БПЛА, який прямо зараз активно використовується ворогом. Дрон з невідомою назвою був помічений на різних ділянках фронту у різних модифікаціях:

розвідник;

ударний дрон;

приманка.

Зовні він нагадує зменшену версію "шахеда", але головна небезпека у його начинці.

Небезпечний інтернет-воїн

Головною фішкою нового російського дрона в ГУР МО називають його зв’язок. Він управляється за допомогою мереж LTE (мобільний зв’язок 4G). До того ж контролювати його можна навіть у реальному часі.

Характеристики

Російський дрон з мобільним зв’язком

"Звичайна" версія (розвідник/приманка) обладнана камерою та двома LTE-модемами, що дозволяють передавати відео в реальному часі або запису через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно дрона має фюзеляж типу "дельта-крило", схожий на "Шахед-131" (Герань-1), але дещо менший.

Як з’ясували у розвідці, майже половина компонентів БПЛА виготовлена у Китаї.

Чим страшні дрони з мобілками

Віктор Таран

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", політтехнолог, офіцер ЗСУ Віктор Таран у коментарі "Телеграфу" зазначив, що саме у зв’язку і криється велика небезпека нових дронів.

"LTE має велику кількість переваг для військового застосування. Тому що є висока швидкість та пропускна спроможність. І це все ефективно.

Працює цей інтернет стабільніше класичного радіозв’язку на короткій та середній дистанціях. Але його ключова перевага в іншому — він за своєю природою є технологією, за допомогою якої ти можеш керувати на дуже великій відстані", — пояснив експерт.

Як це працює

Віктор Таран розповів, що теоретично дана технологія дає ворогові можливість керувати своїм дроном хоч із іншого континенту.

"Берем LTE та супутник Старлінк або якийсь інший супутник. Дрон підключається до LTE, а потім базова станція передає сигнал у супутниковий канал. Далі він передає в інший регіон, наприклад Берлін, Харків – а ми з вами у Києві. Куди завгодно.

В принципі можна розгорнути на інший континент. Але все ж таки не бажано, а до тисячі кілометрів спокійно. Далі базова станція передає сигнал супутниковий канал. Потім повертається до мережі LTE на дрон і полетіли. Цей принцип називається "Beyond line of sight", — розповів Таран.

Простими словами: оператор сидить за сотні кілометрів — він зв’язується з базовою станцією LTE — в 10-20 кілометрах від неї знаходиться дрон — для дрона відстань від оператора виходить не сотні кілометрів, а поряд.

Є й більш екстравагантні варіанти

За словами військового, базову станцію LTE можна підняти у небо на аеростаті.

"І тоді цей дрон зможе літати набагато далі, бо радіус покриття зростає на 50 — 100 кілометрів. Мається на увазі відстань від дрона до станції, а не оператора", — пояснив він.

Світу варто піднапружитися

За словами Тарана, дрони з новим видом зв’язку відкривають нові важливі нюанси ведення бою для всіх на фронті.

"У питаннях управління на зовсім інших відстанях, інших регіонах. Ну і в той же час, звичайно, ми говоримо про безпеку наших операторів. Якщо ця технологія під нашим управлінням, то це хороша історія. А з іншого боку це такий знак оклику для всіх. Таран.

При цьому експерт зазначив, що це зараз не масова історія — це більше про точкове застосування.

"Це такий, знаєте, лазерний скальпель. Якщо потрібно когось за сотні кілометрів дістати і точково вдарити по ньому", — каже Таран.

Військовий запевнив, що Сили оборони також уже мають такі засоби.

"Це не складно", — констатував експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна запустила у серійне виробництво свою крилату ракету дальнього радіусу дії.