Смерть над головой: как защищают от дронов дороги на Донетчине (эксклюзивные фото)

Чем ближе к линии столкновения, тем больше мер предосторожности

Использование дешевых дронов-камикадзе изменило облик современной войны. А появление дронов на оптическом волокне и вовсе заставило пересмотреть подходы к планированию обороны. Из-за их повсеместного использования теперь в прифронтовых городах нельзя наверняка сказать куда прилетит в следующий раз, а целями могут стать даже гражданские автомобили на обычной дороге.

Теперь возле важных транспортных путей возле линии фронта нередко можно увидеть прочные сети, которые предназначены для того, чтобы физически не позволять дронам добраться до цели. Однако выглядят подобные конструкции весьма мрачно.

Одна из таких импровизированных линий обороны от вездесущего, но незаметного противника попала в объектив корреспондента "Телеграф" Яна Доброносова возле Краматорска.

Как видно на снимках, подобные конструкции тянутся на километры и установлены в местах, где могут проезжать автомобили снабжения, военные или экстренные службы. Впрочем, россияне зачастую наносят удары хаотично по целям, к которым могут дотянуться. Из-за этого на обочинах часто можно увидеть брошенные гражданские автомобили со следами взрывов.

Дорога возле Краматорска

Сооружение тянется на километры в обе стороны

Защита обеспечена со всех сторон

Однко закрыта лишь половина дороги, которая ведет в город

Простая конструкция может спасти много жизней

Как сообщалось ранее, на фронте в Украине появилась новая опасная угроза. Россияне начали активно применять новый дрон с LTE связью, который может использоваться для целого ряда задач.