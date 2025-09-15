"Доведеться мені". Трамп знову прагне бути голубом миру для України та Росії: що придумав тепер

Сам президент США скоро знову може втрутитись у переговори між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що ненависть між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським — незбагненна. Йому доведеться втрутитися аби війна в Україні закінчилась.

Про це він сказав це журналістам в аеропорту перед відльотом до Білого дому, трансляцію вів телеканал Fox News. Трамп знову повторив ту риторику, що раніше йому вдалося зупинити сім воєн, але ситуація між Україною та Росією є складнішою.

Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна, сказав Трамп

Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість переговорів між ними, Трамп зауважив, що сумнівається в цьому й сказав, що, можливо, йому доведеться "говорити самому".

Я не знаю. Відносно скоро. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро… Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися, сказав Дональд Трамп.

Може не допомогти навіть Ватикан

Глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV вважає, що, попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією наразі є малоймовірною.

Папа Лев XIV провів чітку межу між двома поняттями: "голос Святого Престолу, який закликає до миру, і роль посередника".

Це зовсім різні речі, і друга, на мою думку, зараз набагато менш реалістична, – зазначив він.

Понтифік підкреслив, що Святий Престол від самого початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету.

За словами глави Ватикану, навіть коли лунали пропозиції провести переговори між Україною та Росією на території Ватикану чи в іншому церковному місці, він усвідомлював усі можливі наслідки такого кроку.

