"Дуже скоро": Трамп анонсував переговори з Путіним та зустріч з лідерами Європи

Трамп натякнув, що європейські лідери знову відвідають Білий дім із візитом

Президент США Дональд Трамп вчергове анонсував нові переговори з російським правителем Володимиром Путіним. Також він повідомив, що на початку цього тижня європейські лідери прибудуть на нову зустріч в Білий дім.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Трампа. Американський президент не назвав точної дати, проте запевнив, що це буде "дуже скоро".

"Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо" Президент США Дональд Трамп

Заяву Трамп зробив на тлі масованої атаки РФ по Україні в ніч на 7 вересня. Американський президент заявив, що він вкрай незадоволений тим, що роблять росіяни.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни" Президент США Дональд Трамп

Також Трамп натякнув, що європейські лідери знову відвідають Білий дім із візитом. Він не сказав, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський. За словами Трампа, євролідери приїдуть до Вашингтона "в понеділок або вівторок" та заявив, що "ми вирішимо це питання" — не пояснюючи, що саме він має на увазі.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові зустрітись, але "щось повинно статись". Американський лідер налаштований оптимістично. Зазначимо також, що 7 вересня Трамп заявив, що готовий до "другого етапу" санкцій проти російського режиму у відповідь на атаку на Київ.

Обстріл України 7 вересня — що відомо

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні 7 вересня. Ворог застосував понад 800 засобів повітряного нападу, включно з крилатими та балістичними ракетами. Окупанти вчергове встановили антирекорд за кількістю використаних безпілотників. У Києві безпілотники влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Крім цього, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.

Загалом відомо, що протягом ночі постраждало понад 20 людей, ще 3 людини загинули, серед них була мати з тримісячним сином. Окрім столиці вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі. Окрім цього, росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуці.