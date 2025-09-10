Трамп розповів, чому ще не закінчив війну Росії проти України

Американський лідер визнав, що помилявся в оцінках

Президент США Дональд Трамп раніше думав, що завершити війну Росії проти України буде найпростіше. Однак тепер він розуміє, що помилився у своїх перших висновках.

Про це він розповів в інтерв’ю для 77 WABC. За його словами, він має добрі стосунки з Володимиром Путіним, а тому думав, що зможе на нього повиляти.

Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі до закінчення війни, Путін скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок – Росія та Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно… Між ним і (президентом України, — ред.) Зеленським багато ненависті, багато ворожнечі Дональд Трамп

При цьому він похвалився тим, що після приходу до влади зміг покласти край семи війнам, частина з яких тривала понад 30 років. При цьому він повторив, що Україна та Росія щотижня втрачають від 5 до 7 тисяч людей, "переважно солдатів".

Тим часом видання Financial Times пише, що Трамп почав тиснути на європейських лідерів з приводу введення 100% мит проти Індії та Китаю, щоб ті припинили закуповувати нафту у Росії. Він пообіцяв, що в цьому випадку США вчинять так само.

Як повідомлялося раніше, представник Білого дому Стів Віткофф раніше говорив, що США хочуть завершити війну Росії проти України до 31 грудня 2025 року. Подібне очікування озвучував і американський президент Дональд Трамп.

Однак голова російського генштабу Валерій Герасимов раніше говорив, що Москва не має наміру зупиняти вторгнення, оскільки окупаційна армія "утримує стратегічну ініціативу".