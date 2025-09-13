Тоді війна швидко закінчиться: Трамп назвав умову введення серйозних санкцій проти РФ

Президент США пропонує комплексну стратегію

Президент США Дональд Трамп надіслав листа лідерам країн НАТО та світовій спільноті, у якому закликав до спільних дій щодо Росії та припинення закупівлі її нафти. Лист містить конкретні пропозиції щодо санкцій та економічного тиску, які, за словами Трампа, можуть прискорити завершення війни в Україні.

Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в Truth Social. У дописі політик звернув увагу на те, що відданість Альянсу перемозі не була повною, а часткове купування російської нафти окремими країнами значно послаблює переговорну позицію Заходу щодо Москви.

"Я готовий ввести серйозні санкції проти РФ, коли всі країни НАТО домовляться й почнуть робити те ж, а також коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в Росії", — підкреслив Трамп у листі.

Президент США пропонує комплексну стратегію: разом із синхронним санкційним тиском проти Росії він хоче застосувати мита на товари з Китаю в розмірі 50-100%, які, за його словами, мають бути скасовані після закінчення війни. Трамп переконаний, що такі заходи зможуть "зламати вплив Китаю на Росію" і швидко завершити агресію, рятуючи тисячі життів.

У листі Трамп наголошує, що поточна війна є "війною Байдена й Зеленського", і що його роль полягає лише в тому, щоб допомогти її зупинити. Високопосадовець закликає до оперативних та злагоджених дій: якщо країни НАТО погодяться з його пропозиціями, війна швидко закінчиться; якщо ні — час, ресурси та енергія США будуть витрачені марно.

