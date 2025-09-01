Зустріч українського президента із главою сусідньої держави відбудеться 5 вересня

У п’ятницю, 5 вересня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч лідерів держав відбудеться після переговорів Фіцо з главами Росії та Китаю Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це він заявив у соцмережі, повідомляє словацьке видання Dennik N. Прем’єр також розкритикував позицію інших країн ЄС, які ігнорують святкування Китаєм закінчення Другої світової війни.

"Мені особисто шкода, і я зізнаюся, що навіть не розумію, чому з країн ЄС у Пекіні буде представлена ​​лише Словаччина. Створюється новий світовий порядок, нові правила багатополярного світу, новий баланс сил, що вкрай важливо для стабільності у світі. Бути частиною таких дискусій — означає підтримувати діалог, а не грати роль скривдженої дитини", — заявив словацький прем'єр.

За його словами, він заздалегідь поінформував представників ЄС про свою поїздку, а міністр закордонних справ Юрай Бланар також спілкувався з головою дипломатії Кайєй Каллас.

"Після повернення з Пекіна у четвер увечері я вирушу на схід Словаччини, щоб у п’ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", — сказав Фіцо.

Можна припустити, що після зустрічі з кремлівським правителем глава Словаччини відіграватиме роль гінця і передасть українському президентові якесь послання. Однак офіційно питання, які були включені до порядку денного, не озвучувалися.

Нещодавно словацький прем’єр знову виступив із заявою, яка добре вписується в методики російської пропаганди. За його словами, після зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним ситуація для України "райдужною" не буде. На заяву Фіцо відреагували у МЗС України. Там зазначили, що риторика словацького прем’єра була образливою та закликали не використовувати культурні алегорії для підвищення політичного рейтингу своєї партії.