Паліса заявив про покращення мобілізації та анонсував нові рішення

Ведеться робота, результати якої скоро представлять

Генеральний штаб та Міністерство оборони працюють над залученням до війська нових людей. Найближчим часом має бути представлений план, як це зробити.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, полковник Збройних сил України Павло Паліса в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, в цьому напрямку проведено великий обсяг роботи.

І найближчим часом після проходження певних рівнів експертиз, я думаю, вони представлять свій план роботи, план, як як це вирішити. Не хочу спойлерити Павло Паліса

Ситуація з мобілізацією покращилася

Він додав, що протягом 3-4 місяців в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації. Зроблено низку висновків.

Зробили висновки стосовно підходів, стосовно питань обліку. Стосовно оповіщення, там багато моментів, але я бачу реально позитивну динаміку. Вона не така величезна, як би нам би цього хотілося, безумовно, але сталий прогрес відбувається Павло Паліса

Варто зазначити, що попри покращення мобілізації, про яке сказав Паліса, людей у Силах Оборони України не вистачає. Є проблема термінів служби та ротацій тих, хто давно воює.

Раніше "Телеграф" розповідав, що командир батальйону Дніпро 1 Юрій Береза виступив за мобілізацію з 18 років — і дівчат, і хлопців. Він заявив, що це питання виживання нашої держави. В мережі різко відреагували на його пропозицію.