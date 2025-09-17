В Резерв+ зникла військово-облікова спеціальність? Що потрібно робити

У додатку Резерв+ з’явився статус "потребує проходження БЗВП" та змінився номер ВОС — це можливо в одному випадку

Окрім паперових облікових документів військовозобов'язані можуть мати додаток Резерв+. Днями, частина українців помітила в ньому зміни — після оновлення з'явився новий статус "потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Зазначена військово-облікова спеціальність (ВОС) — 999.

Менеджерка сервісу Резерв+ Галина Воловіна пояснила, що це технічне позначення означає, що реєстр не має інформації про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи.

Сповіщення про потребу БЗВП

Якщо у військовозобов’язаного військово-облікова спеціальність є в паперових документах, але її немає в реєстрі, слід звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) та оновити дані. Такий запис у системі означає: якщо людина буде призиватися, а ВОС не внесена, їй доведеться пройти базову загальновійськову підготовку.

Що робити, якщо зникла ВОС в Резерв+

Що таке БЗВП

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) — це обов’язковий навчальний курс для студентів-чоловіків віком 18–25 років у закладах вищої або фахової передвищої освіти.

Теорію проходять усі студенти , незалежно від статі.

, незалежно від статі. Практичний курс обов’язковий лише для чоловіків, придатних до служби за станом здоров’я. Жінки можуть брати участь добровільно, якщо стануть на військовий облік у ТЦК та СП.

Також БЗВП проходять після мобілізації. Курс триває 45 днів у навчальних центрах ЗСУ. Він передбачає теоретичне та практичне навчання: тактика, поводження зі зброєю, домедична допомога. Після проходження курсу мобілізований отримує військово-облікову спеціальність стрільця та може направлятися для подальшої служби.

Якщо чоловіки не є студентами у віці від 18 до 25 років для них є базова військова служба (БВС). Вона замінює собою колишню строкову службу.

