В Резерв+ зникла військово-облікова спеціальність? Що потрібно робити
У додатку Резерв+ з’явився статус "потребує проходження БЗВП" та змінився номер ВОС — це можливо в одному випадку
Окрім паперових облікових документів військовозобов'язані можуть мати додаток Резерв+. Днями, частина українців помітила в ньому зміни — після оновлення з'явився новий статус "потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Зазначена військово-облікова спеціальність (ВОС) — 999.
Менеджерка сервісу Резерв+ Галина Воловіна пояснила, що це технічне позначення означає, що реєстр не має інформації про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи.
Якщо у військовозобов’язаного військово-облікова спеціальність є в паперових документах, але її немає в реєстрі, слід звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) та оновити дані. Такий запис у системі означає: якщо людина буде призиватися, а ВОС не внесена, їй доведеться пройти базову загальновійськову підготовку.
Що таке БЗВП
Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) — це обов’язковий навчальний курс для студентів-чоловіків віком 18–25 років у закладах вищої або фахової передвищої освіти.
- Теорію проходять усі студенти, незалежно від статі.
- Практичний курс обов’язковий лише для чоловіків, придатних до служби за станом здоров’я. Жінки можуть брати участь добровільно, якщо стануть на військовий облік у ТЦК та СП.
Також БЗВП проходять після мобілізації. Курс триває 45 днів у навчальних центрах ЗСУ. Він передбачає теоретичне та практичне навчання: тактика, поводження зі зброєю, домедична допомога. Після проходження курсу мобілізований отримує військово-облікову спеціальність стрільця та може направлятися для подальшої служби.
Якщо чоловіки не є студентами у віці від 18 до 25 років для них є базова військова служба (БВС). Вона замінює собою колишню строкову службу.
