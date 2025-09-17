На Дніпропетровщині розширили зону обов’язкової евакуації: звідки і куди вивозять українців (карта)

Сім’ям дають допомогу після виїзду, отримати її можуть не тільки ті, кого вивезли волонтери, а й ті, хто евакуювався самостійно

Російські війська активно атакують Дніпропетровську область. Ворог завдає ударів і по залізниці, через що на години затримуються потяги. З квітня частина громад Дніпропетровщини підлягає обов'язковій евакуації дітей. Напередодні до переліку додали ще 18 населених пунктів Синельниківського району.

"Телеграф" розбирався, як відбувається евакуація з Дніпропетровщини, чи можна, виїхавши самостійно, отримати допомогу та що дозволяють брати з собою.

З частини громад Синельниківського району дітей примусово евакуюють з квітня. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак наголосив, що з того часу вдалось вивезти понад 3,4 тисячі неповнолітніх. Виїжджають вони з опікунами чи батьками. Проте деякі родини досі залишились під постійними обстрілами. Здебільшого це діти з сіл Покровської громади, загалом майже 1300 осіб.

До населених пунктів з обов'язковою додалися: села Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове, а також селище Покровське.

Рятувальники ліквідовують пожежу після чергового обстрілу росіянами. Фото: ДСНС

Як відбувається евакуація

На гарячій лінії з питань евакуації "Телеграфу" пояснили, як відбувається процес. Перше, що треба зробити — зателефонувати 0-800-336-085 та залишити заявку. Після цього, як тільки дозволить оперативна ситуація, за ними приїдуть волонтери. Вони везуть людей до транзитних центрів, яких у Дніпропетровській області два: в селищі Волоське та в Павлограді. Там люди можуть отримати необхідну підтримку та відпочити.

В транзитному центрі можна жити до тижня В транзитному центрі можна прийняти душ та перепочити

На цьому транзитному центрі людям надають таку допомогу, як юридичну, адміністративну, психологічну, медичну, це за потреби. Надають гуманітарні набори, речові і гігієнічні набори, також люди реєструють на грошову допомогу у розмірі 10800 на людину. На транзитному центрі людина може залишатися до тижня, переночувати, якщо потрібно. Денис, фахівець гарячої лінії

Вже з транзитних центрів людей розселяють далі — якщо вони їдуть в інші області, допомагають з квитками чи садять на евакуаційний потяг. Якщо в межах області — допомагають з логістикою.

Синельниківщина межує з Донецькою областю на сході

Що можна брати з собою в евакуацію

На людину зазвичай дозволяється 2-3 сумки необхідних речей. Речі необхідні обов'язково підписувати прізвищем та номером телефону, на випадок втрати. На гарячій лінії наголошують — меблі та велику техніку не вивозять, але волонтери стараються взяти всі потрібні речі.

Евакуація дітей гуманітарною місією "Проліска"

Вивозять і тварин, це може бути собака, кішка тощо. Якщо в транзитному центрі людина житиме в гуртожитку, тварина на деякий час опиниться в притулку. "Телеграф" розробив пам'ятку із речами, які необхідно взяти з собою на основі рекомендацій Кабміну.

Що брати при евакуації - пам'ятка

Самостійна евакуація — важливий момент

Люди також можуть евакуюватися самостійно. Прийнявши таки рішення, важливо попередити керівництво громади. Також, ці люди можуть отримати консультацію в транзитних центрах та грошову допомогу. Проте час на це обмежений тижнем.

Навіть якщо люди залишилися в своїх родичів, у них є тиждень, щоб звернутися до транзитного центру після самостійної евакуації, для того, щоб зареєструватися як евакуйована особа і отримати необхідну для них допомогу. Денис, фахівець гарячої лінії з евакуації

Корисні контакти для евакуації в Дніпропетровській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські військові вдарили по Запоріжжю модернізованим РСЗВ "Торнадо-С". Така зброя може дістати і до багатьох населених пунктів Дніпропетровщини.