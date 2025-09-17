Війну в Україні припинять за два-три місяці? Фесенко оцінив гру США

Штати вимагають від Європи запровадження санкцій проти російської "нафтянки"

Заява міністра фінансів США Скота Бессента, що кінець війни в Україні настане через два-три місяці за умови припинення купівлі Європою нафти у Росії, — це своєрідна гра Сполучених Штатів.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він порадив американським, європейським і українським політикам не називати строки завершення війни, щоб не ускочити в халепу.

Він нагадав "уроки" президента Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україну за 24 години і за два тижні.

— Дехто казав, що до Різдва ще час є. Вони самі для себе можуть ставити дедлайни, але на даний момент я не бачу жодних передумов для завершення війни за 60 днів або 90, до кінця року умовно. Це красиво, можна сказати, але, на жаль, нема такого, — наголосив політичний експерт.

Він висловив великі сумніви у висунутій Бессентом умові.

— Насправді це риторична гра американців не про припинення війни, не про те, щоб припинити купувати російську нафту. Це гра в те, щоб самим не оголошувати ті самі вторинні санкції, яких вони вимагають від європейців, — каже політолог.

Втім, він погодився, що думка про припинення купівлі російської нафти є правильною.

— Зеленський на конференції "Ялтинської європейської стратегії" 12 вересня сказав: "Війна закінчиться тоді, коли закінчиться пальне для Росії". Пальне в прямому сенсі. Якщо не буде прибутків від продажу нафти, тоді нема чим фінансувати війну. Не одразу, але це вплине на [строки] завершення війни. Гроші — пальне війни, і ці гроші Росія отримала від продажу нафти. В цьому сенсі позиція України майже тотожна позиції міністра фінансів США Бессента, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, місяцем раніше Бессент критикував Європу, заявивши, що США запровадили проти Індії вторинні санкції за купівлю російської нафти, тоді як Європа не зробила нічого.