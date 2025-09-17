Літо готує прощальний подарунок: українцям обіцяють +28

Дощі незабаром закінчаться

З настанням осені температура повітря почала поступово знижуватись, проте погода в Україні приготувала ще один сюрприз. Після короткочасного похолодання українці зможуть насолодитись ще кількома теплими днями.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, з неділі, 21 вересня, дощі припиняться, а хмари розвіються. Через це вдень у більшості областей можна чекати до +28 градусів.

Ночами стовпчики термометра опускатимуться до +10…+14 градусів, тож спати з відкритим вікном буде дуже прохолодно. Такої ж погодної картини варто чекати і в понеділок, 22 вересня.

Погода 21 вересня

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу", що друга декада вересня характеризуватиметься сильними, але нетривалими дощами. Через надходження холодного повітря з Європи місцями температура падатиме до +15…+21 градуса.

Крім того, можливі й інші прояви осінньої погоди – грози, шквали, а біля узбережжя морів навіть шторми.

Як відомо, дощова погода добре підходить для росту грибів, а тому любителі тихого полювання вже дістали кошики та пішли до лісів. При цьому "здобич" іноді вражає — біля Дніпра, наприклад, було знайдено порхавки розміром більше за людську голову.