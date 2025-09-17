Лето готовит прощальный подарок: украинцам обещают +28
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дожди вскоре закончатся
С наступлением осени температура воздуха начала постепенно снижаться, однако погода в Украине приготовила еще один сюрприз. После кратковременного похолодания украинцы смогут насладиться еще несколькими теплыми днями.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, с воскресенья 21 сентября, дожди прекратятся, а тучи развеются. Из-за этого днем в большинстве областей можно ждать до +28 градусов днем.
По ночам столбики термометра будут опускаться до +10…+14 градусов, так что спать с открытым окном будет весьма прохладно. Точно такой же погодной картины стоит ждать и в понедельник, 22 сентября.
Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу", что вторая декада сентября будет характеризоваться сильными, но непродолжительными дождями. Из-за поступления холодного воздуха из Европы, местами температура будет падать до +15…+21 градуса.
Кроме того, возможны и другие проявления осенней погоды — грозы, шквалы, а у побережья морей даже штормы.
Как известно, дождливая погода хорошо подходит для роста грибов, а потому любители тихой охоты уже достали корзинки и ушли в леса. При этом добыча иногда впечатляет — возле Днепра, к примеру, были найдены головачи размером больше человеческой головы.