Нові штурмові війська в Україні. Як заява Зеленського розбурхала українців

Навіть в командуванні Десантно-штурмових військ прокоментували це

В Україні на юридичному рівні з'являться окремі штурмові війська. За словами президента України Володимира Зеленського, протягом 2025 року вони досить добре проявили себе, тому їх треба переносити на іншу площину.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами. Однак ця інформація розбурхала мережу та викликала хвилю непорозуміння.

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", — заявив Зеленський.

Як наголосили у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, заяви публічних осіб, які не уповноважені ДШВ, не відображають офіційну позицію органа. Там вважають, що поширення подібних коментарів вводить громадськість в оману та є неприпустимим.

Коментар ДШВ ЗСУ

Також і громадський діяч, журналіст, підприємець Юрій Касьянов здивований такими словами президента. За його словами, створювати нові штурмові війська, коли вони вже є це досить дивно. Особливо враховуючи те, що вони мають дронову складову.

Коментар Касьянова про штурмові війська

"Любимо ми створювати. Створюємо, наприклад, Сили безпілотних систем, а через рік робимо "Лінію дронів". Потім "Лінію дронів" поміщаємо в СБС. Шляхи господні несповідимі", — додав він.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про три основні напрямки експорту вітчизняної зброї. Серед основних видів зброї, яку планується продавати партнерам, морські дрони і не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, що президент детально відповів на усі питання про ситуацію на фронті, особливо на Покровському напрямку. Саме туди Росія кинула морпіхів і продовжує активні штурмові дії.