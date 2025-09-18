Де зараз найнебезпечніше: фронт повзе до Запоріжжя, противник намагається проникати до міст Донбасу (карта)

"Телеграф" розповідає, що відбувається насправді на фронті зараз

Росіяни активно тиснуть на багатьох ділянках фронту, а в ЗМІ з’являються тривожні повідомлення. При цьому ситуація часто виглядає неоднозначно.

"Телеграф" розібрався у тому, що робить ворог і до чого це може призвести. А також докладно описав ситуацію на найспірніших напрямках.

Невизначене Запоріжжя — ворог рветься до міста, а інформація постійно змінюється

Хоча основні баталії зараз розгортаються на Донбасі, тривожні новини надходять і з інших ділянок фронту. Так, наприклад, речник Сил оборони півдня України Владислава Волошин заявляє, що росіяни прямо зараз намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське та вийти на околиці Запоріжжя.

Ситуація біля Кам’янського та Плавень

"Противник протягом усього літа намагається вибити нас і з Кам’янського, і з Плавень. Продовжує ці безуспішні спроби. Учора, наприклад, його тактика була у тому, що він зносить з лиця землі, розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам’янське він фактично знищив", — розповів Волошин.

При цьому варто відзначити, що аналітики сервісу DeepState раніше взагалі позначили Кам’янське в Запорізькій області на своїй інтерактивній карті як "окуповане".

Однак Сили оборони Півдня України спростували цю інформацію, зазначивши, що ситуація в Кам’янському складна та динамічна, а українські військові утримують позиції на північній та північно-східній околицях селища.

Водночас, попри запевнення про безуспішні спроби, у ЗМІ днями з’явилася інформація про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення зняти двох командувачів корпусами. Один із них якраз командував підрозділами у Запорізькій області.

Відстань від лінії фронту до Запоріжжя

Сіверськ на межі — ІПСО чи ситуація патова?

З Донецької області також надходять тривожні новини. Так, наприклад, у мережі поширюється популярне відео від нібито бійця 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ, який у своєму зверненні заявив, що Сіверськ фактично утримувати вже неможливо. Верифікувати бійця нашому виданню не вдалось. А з огляду на любов росіян до фейків, то й такий варіант виключати не доводиться.

Проте, судячи з карт DeepState, сіра зона вже впритул наблизилася до міста. Ба більше, командир взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Юлія Микитенко днями заявляла, що росіяни вже намагаються просочитися в місто малими групами. Хоча при цьому до міста їм ще не вдалося ввійти.

Ситуація біля Сіверська

"Бригада вживає всіх заходів для того, щоб не допустити проникнення противника в саме місто. Збільшення "сірої зони" насправді трохи нам допомагає тим, що у нас є більше часу для завдання поразки по супротивнику. Тобто ми його засікаємо в "сірій зоні" і встигаємо завдати по ньому вогневої поразки до того, як він підійде до наших позицій", — каже командир.

Куп’янськ зафарбовують "червоним" — у ЗСУ реагують

На Куп’янському напрямку, згідно з даними DeepStete, бої вже можуть відбуватися в самому місті. Щобільше, нещодавно з’явилася інформація про те, що росіяни вже дійшли до центру міста і там нібито тривають бої.

Наступ противника на Куп’янськ

У ВСУ поки що заперечують це. Так, спікер оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський у коментарі УНІАН запевнив, що така інформація неправдива. Він заявив, що зараз у північній частині міста йде операція з блокування та знищення ворога, який інфільтрувався у Куп’янськ.

"Перед тим, як інфільтруватися до північних околиць Куп’янська, окупанти здійснювали накопичення особового складу в районі населених пунктів Радьківка та Голубівка", — сказав речник.

За його словами, в район Радьківки частина росіян потрапила трубою магістрального газопроводу, але Силам оборони вдалося пошкодити і затопити її. Тому противник зараз долає річку Оскіл на плавзасобах і багато хто з них знищується під час переправи за допомогою артилерії, мінометів, FPV-дронів.

