Новые штурмовые войска в Украине. Как заявление Зеленского взбудоражило украинцев

Даже в командовании Десантно-штурмовых войск прокомментировали это

В Украине на юридическом уровне появятся отдельные штурмовые войска. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение 2025 года они достаточно хорошо проявили себя, поэтому их следует переносить на другую плоскость.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами. Однако эта информация взбудоражила сеть и вызвала волну недоразумения.

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, показывающие в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", — заявил Зеленский.

Как отметили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, заявления публичных лиц, не уполномоченных ДШВ, не отражающих официальную позицию органа. Там считают, что распространение подобных комментариев вводит общественность в заблуждение и недопустимо.

Комментарий ДШВ ВСУ

Также и общественный деятель, журналист, предприниматель Юрий Касьянов удивлен такими словами президента. По его словам, создавать новые штурмовые войска, когда они уже есть достаточно странно. Особенно учитывая, что они имеют дроновую составляющую.

Комментарий Касьянова о штурмовых войсках

"Любим мы создавать. Создаем, например, Силы беспилотных систем, а через год делаем "Линию дронов". Затем "Линию дронов" помещаем в СБС. Пути господни неисповедимы", — добавил он.

