Укр

Новые штурмовые войска в Украине. Как заявление Зеленского взбудоражило украинцев

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 20 сентября 2025, 15:04
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Даже в командовании Десантно-штурмовых войск прокомментировали это

В Украине на юридическом уровне появятся отдельные штурмовые войска. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение 2025 года они достаточно хорошо проявили себя, поэтому их следует переносить на другую плоскость.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами. Однако эта информация взбудоражила сеть и вызвала волну недоразумения.

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, показывающие в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", — заявил Зеленский.

Как отметили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, заявления публичных лиц, не уполномоченных ДШВ, не отражающих официальную позицию органа. Там считают, что распространение подобных комментариев вводит общественность в заблуждение и недопустимо.

В Украине появятся штурмовые войска
Комментарий ДШВ ВСУ

Также и общественный деятель, журналист, предприниматель Юрий Касьянов удивлен такими словами президента. По его словам, создавать новые штурмовые войска, когда они уже есть достаточно странно. Особенно учитывая, что они имеют дроновую составляющую.

В Украине появятся штурмовые войска
Комментарий Касьянова о штурмовых войсках

"Любим мы создавать. Создаем, например, Силы беспилотных систем, а через год делаем "Линию дронов". Затем "Линию дронов" помещаем в СБС. Пути господни неисповедимы", — добавил он.

Напомним, что Зеленский рассказал о трех основных направлениях экспорта отечественного оружия. Среди основных видов оружия, которое планируется продавать партнерам, морские дроны и не только.

Ранее "Телеграф" писал, что президент подробно ответил на все вопросы о ситуации на фронте, особенно на Покровском направлении. Именно туда Россия бросила морпехов и продолжает активные штурмовые действия.

Теги:
#Фронт #Владимир Зеленский #Война с РФ