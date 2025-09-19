Україна продаватиме вітчизняну зброю за кордон. Зеленський назвав три основних напрямки

Отримані гроші підуть на фінансування нового виробництва

Україна продаватиме вітчизняну зброю на трьох основних напрямках. Отримані гроші допоможуть підтримати армію та профінансувати нове виробництво.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, є чіткі обсяги зброї, які потрібні українській армії до кінця року, а також на складах є зброя, яка в надлишку.

Саме таке озброєння Україна вже експортує деяким партнерам. Отримані гроші допомагають не тільки фінансувати військово-промисловий комплекс, а й підтримати армію.

Зеленський підкреслив, що дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в Україні буде покриватися зокрема завдяки керованому експорту деяких видів вітчизняної зброї. Це допоможе підвищити виробництво дронів для фронту. Водночас є зброя, яку Україна виготовляє досить швидко, і отримана кількість їй не потрібна. До прикладу, морські дрони, які потребують партнери, сюди ж відноситься і протитанкова зброя, деякі інші види.

"Перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт", — підкреслив президент.

Він наголосив, що протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи.

Експортні платформи України:

перша — для експорту та взаємодії зі США,

друга – європейські партнери,

третя – інші партнери у світі.

Зеленський наголосив, що до третьої групи увійшли саме ті, хто не просто зацікавлені в українській зброї, а й підтримували нашу держав. Це обов'язкова умова експортних відносин.

"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну", — заявив президент.

За його словами, Київ працюватиме з тими, хто підтримує Україну і її незалежність. Саме тому має бути надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до вітчизняної зброї не дістались росіяни та їхні спільники. Робота над цим триває.

"Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заборона експорту зброї шкодить оборонці та хто вже сьогодні хоче купувати нашу продукцію.