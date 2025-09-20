Від осінніх морозів можна "сховатися": як не замерзнути вдома, поки не гріють батареї

3 доступні способи зберегти тепло у вашому гніздечку

Перші осінні заморозки вже даються взнаки, а опалювальний сезон в Україні ще не розпочався. Оселя здається прохолодною, але зігрітися можна й без батарей — досить трохи змінити звичний побут.

Є доступні способи зберегти тепло у власному будинку чи квартирі, не включаючи покупні зігрівальні електроприлади. Трьома чудовими ідеями поділилися експерти в матеріалі The Sun.

Одягайтеся тепліше

Якщо вдома холодно, найпростіше — надіти більше одягу. Не забудьте про теплі шкарпетки, щоб не замерзли ноги, а під звичайний одяг для додаткового тепла можна надіти термобілизну.

Усувачі протягів і штори

Ви можете купити спеціальну стрічку для герметизації дверей та вікон, щоб уникнути протягів. Восени штори також допомагають утримувати тепло — відкривайте їх вдень, щоб впустити сонячне світло, і закривайте відразу після заходу сонця, щоб зберегти тепло всередині. Для більшої теплоізоляції варто звернути увагу на щільні штори або термоізоляційні матеріали.

Фото: freepik

Пластикова пляшка з гарячою водою

Відпочинок із грілкою допомагає зігрітися та відчувати комфорт. Не забувайте: окропом її заповнювати не можна, а зберігати — лише порожньою. До речі, раніше "Телеграф" поділився ідеєю, як зробити грілку своїми руками.