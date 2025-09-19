Літо ще не все сказало? У Києві прогнозують різке потепління до +27 градусів

Протягом 19-21 вересня у Києві буде хмарність, але температура повітря різко прогріється до +27 градусів

Холодна та дощова погода нарешті покинула Київ. Синоптики прогнозують, що наприкінці цього тижня, 19-21 вересня, хмари все ще плаватимуть на небі, а денна температура тільки ростиме.

За даними Sinoptik та Meteofor, показники на термометрах вдень виростуть зі +21 до 27 градусів. Найтепліше буде у неділю, 21 вересня.

Тож, у п'ятницю-неділю, 19-21 вересня, очікується мінлива хмарність, як прогнозують у Sinoptik. Сонце прогріватиме землю переважно вранці-вдень, інколи ввечері. Водночас денна температура упродовж цих днів сягне зі 21 до 27 теплих градусів, а вночі — зі +11 до +15 градусів. Сила вітрів не перевищить слабких 3 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

У Meteofor також кажуть, що наприкінці тижня передбачається лише хмарність. Хоча у неділю, 21 вересня, буде сонячна погода.

Тим часом показники на термометрах у денний час піднімуться зі 21 до 27 теплих градусів, а в нічний час — зі +11 до +15 градусів. Найсильніші вітри очікуються у п'ятницю — свіжі 8 м/с.

Коли буде найбільш хмарно

