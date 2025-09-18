Різке похолодання і навіть сніг? Коли українцям чекатиме погіршення погоди

Погода в Україні скоро почне погіршуватись

Українців чекає прощальний подарунок від літа — сонячна та суха погода на найближчих вихідних. Проте вже з середини наступного тижня у країні похолодає та пройдуть дощі.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла синоптик Наталія Діденко. За її прогнозами, різке похолодання накриє Україну з 25 вересня.

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик Наталія Діденко заявила, що не любить давати довгострокових прогнозів, але попередила, що, ймовірно, на українців чекає погіршення погоди вже з середини наступного тижня.

Завтра, 19 вересня, антициклон із південного заходу витіснить дощі з України, завдяки чому температура повітря почне підвищуватись. Це означає, що найближчими вихідними, 20-21 вересня, всюди буде тепла та суха погода, з температурою до +24…+28 градусів.

Похолодання в Україні

А вже з 25-26 вересня в Україну прийде різке похолодання, яке принесе із собою опади. У більшості регіонів прогнозується дощ, а в західних областях очікується перехід дощу у мокрий сніг та сніг.

Сьогодні, 18 вересня, у високогір’ї Карпат уже зафіксували перші осінні заморозки. На горі Піп Іван Чорногорський температура повітря вранці становила -2°C.

На горі Піп Іван зафіксували перші осінні заморозки

Однак, за словами Діденко, у жовтні на українців чекає невеликий приємний подарунок — ще одне "бабине літо".

Про погіршення погоди попереджав і синоптик Ігор Кібальчич. Він каже, що друга половина вересня принесе циклонічну активність, яка торкнеться практично всіх регіонів.