Холодная волна уже близко: синоптик предупредил, когда будут заморозки

Метеорологическая осень начинается: среднесуточная температура не будет превышать +15 градусов.

После непродолжительного потепления в Украине станет по-настоящему прохладно. Резкое понижение температуры и сильный ветер начнется уже 24 сентября.

Как рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, волна холода начнется с северо-запада Украины и за 25 сентября охватит всю территорию страны. Холодно будет даже в Крыму.

По словам эксперта, именно в эти дни начинается метеорологическая осень и ждать тепла до конца сентября не стоит. Среднесуточная температура не будет выше +15 градусов. С 26 по 30 сентября ночью ожидается от +2 до +10, днем от +11 до +18.

Именно в эти дни возможны первые заморозки не только на почве, но и в воздухе – до -3 градусов. Не стоит их ждать только на юге. Там будет значительно теплее днем — до +22 градусов.

По данным Укргидрометеоцентра, теплыми 24 сентября будут Одесщина, Закарпатье, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Харьковская, Донецкая и Луганская области. Здесь температура поднимется выше +20.

Прогноз погоды 24 сентября

Уже со следующего дня ситуация существенно изменится. В вышеперечисленных областях температура упадет по меньшей мере на 5 градусов.

Прогноз погоды 25 сентября

"Телеграф" предлагает ознакомиться с подробным прогнозом погоды на конец сентября от синоптика. В ближайшие дни ожидаются весьма теплые.